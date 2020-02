IL COMMENTO

Un'altra prestazione convincente da parte del Napoli: gli azzurri cominciano bene la partita e sfiorano il goal del vantaggio in più di un'occasione. Il Cagliari soffre e, quando può, cerca di sfruttare le ripartenze e le conclusioni dalla distanza per rendersi pericoloso. Il primo tempo finisce sul risultato di 0-0, ma nella ripresa gli uomini di Gattuso iniziano a prendere in mano le redini della gara e premono sull'acceleratore. La rete che decide il match arriva al minuto 65: Mertens, da fermo, cerca la porta con un gran destro a giro che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Cragno. Per l'attaccante belga è il 120° sigillo con la maglia del Napoli, un traguardo importante visto che il miglior marcatore della storia azzurra è Marek Hamsik con 121 realizzazioni. Grazie alla vittoria di oggi, i partenopei riescono a risollevarsi in classifica: Insigne e compagni occupano ora l'ottavo posto nella graduatoria di Serie A con 33 punti, a sole 2 lunghezze dalla sesta posizione, attualmente occupata dal Verona e valida per la qualificazione alla prossima Europa League. Da domani si tornerà a lavoro a Castel Volturno per preparare i prossimi delicati impegni: venerdì sera gli azzurri sono attesi a Brescia per l'anticipo della venticinquesima giornata di campionato contro le "rondinelle", martedì prossimo, invece, al San Paolo arriverà il Barcellona di Lionel Messi per il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La settimana successiva sarà, poi, quella della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esiti dei prossimi appuntamenti saranno fondamentali per il Napoli e sapranno dire molto sulle reali ambizioni degli azzurri in questa stagione.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-NAPOLI

Cagliari

Cragno 6

Pisacane 6

Walukiewicz 5.5 (Mattiello 6)

Klavan 6

Pellegrini 6.5

Nandez 5

Cigarini 6 (Birsa S.V.)

Ionita 6

Pereiro 6 (Paloschi 5.5)

Joao Pedro 5.5

Simeone 5.5

Napoli

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6.5

Maksimovic 6.5

Hysaj 5.5 (Mario Rui S.V.)

Fabian Ruiz 6.5

Demme 6.5 (Insigne 6)

Zielinski 6

Callejon 5.5 (Politano 6)

Mertens 7

Elmas 6.5

TUTTI I RISULTATI DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA DI SERIE A

Lecce-Spal 2-1

Bologna-Genoa 0-3

Atalanta-Roma 2-1

Udinese-Verona 0-0

Juventus-Brescia 2-0

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Sassuolo-Parma 0-1

Cagliari-Napoli 0-1

Lazio-Inter (16/2, h. 20:45)

Milan-Torino (17/2, h. 20:45)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

1 Juventus 57

2 Inter 54

3 Lazio 53

4 Atalanta 45

5 Roma 39

6 Verona 35

7 Parma 35

8 Napoli 33

9 Bologna 33

10 Milan 32

11 Cagliari 32

12 Sassuolo 29

13 Fiorentina 28

14 Torino 27

15 Udinese 26

16 Lecce 25

17 Sampdoria 23

18 Genoa 22

19 Brescia 16

20 Spal 15

LA CRONACA DI CAGLIARI-NAPOLI

In programma alle ore 18.00 la sfida tra Napoli e Cagliari, valida per la ventiquattresima giornata della Lega Serie A. Cornice di pubblico da 'grandi occasioni' alla Sardegna Arena, i tifosi dei padroni di casa sentono molto la partita contro gli azzurri. Arbitro dell'incontro sarà Daniele Doveri.

Il Cagliari, reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Genoa, non vince dal 2 dicembre (Cagliari-Sampdoria 4-3). I sardi si sono imposti come una delle squadre 'rivelazione' del girone d'andata e, nonostante non ottengano i 3 punti da due mesi, occupano l'ottavo posto a quota 32, a soli 3 punti di distanza dal sesto posto, occupato attualmente dal Verona e valido per la qualificazione alla prossima Europa League.

Per il match odierno, l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, dovrà rinunciare a Nainggolan, squalificato, e a Pavoletti, che ha rimediato la lesione del crociato già operato in precedenza.

In casa Napoli, gli azzurri sono reduci dalla brutta sconfitta interna di domenica scorsa con il Lecce. I partenopei si sono però riscattati mercoledì, battendo l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Gli uomini di Gattuso occupano attualmente l'undicesimo posto a quota 30 punti e hanno l'esigenza di ritrovare costanza in termini di gioco e risultati. Per la partita di oggi, il tecnico calabrese ha deciso di lasciare a casa Allan, reo di non aver 'sudato la maglia' nel corso delle sedute settimanali. Non figura tra i convocati nemmeno Koulibaly, non apparso al top della condizione negli ultimi impegni. In attacco ci sarà ancora Mertens al posto di Milik, mentre Insigne partirà dalla panchina, al suo posto Elmas.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas.

Tutto pronto alla Sardegna Arena, le squadre sono schierate sul terreno di gioco, si attende solo il fischio d'inizio di Doveri.

1' Calcio d'inizio alla Sardegna Arena, primo pallone giocato dai padroni di casa.

1' Subito un'occasione per il Napoli: Elmas tenta l'azione personale e arriva davanti a Cragno. Il macedone sbaglia l'ultimo tocco e non riesce a concludere.

3' Altra occasione per gli azzurri: la palla arriva sui piedi di Fabian Ruiz che tenta il tiro a giro sul secondo palo. La conclusione finisce fuori di poco.

7' Buon inizio di partita da parte del Napoli, gli azzurri provano attraverso la circolazione della palla a trovare gli spazi giusti. Il Cagliari è costretto a difendersi.

10' Demme trova Callejon con un bel pallone nell'area di rigore avversaria. La posizione di partenza in fuorigioco dello spagnolo costringe Doveri a interrompere l'azione.

12' Joao Pedro è il primo ammonito della partita.

15' Il Cagliari prova a costruire ma la difesa del Napoli non concede spazi alla formazione sarda.

17' Pisacane prova ad accentrarsi e serve Simeone che tenta la conclusione dalla distanza. La palla finisce alta sul fondo.

19' Ancora una conclusione dalla distanza da parte del Cagliari: stavolta ci prova Pereiro, ma il suo tiro termina tra le braccia di Ospina.

22' Trattenuta di Pereiro su Zielinski, si ripartirà con una punizione per il Napoli nella metà campo rossoblu.

23' Occasione per il Napoli: su un calcio di punizione, Callejon cerca il centro dell'area di rigore avversaria con una palla alta, Manolas riesce ad incornare la sfera che però termina alta sul fondo.

25' Ancora pericoloso il Napoli con la conclusione di Zielinski: il polacco, servito da Demme, prova ad accentrarsi e calcia il pallone verso la porta di Cragno. La sfera termina però sul fondo.

28' Palla alta di Pisacane verso l'area di rigore partenopea: Simeone non riesce ad arrivare sulla sfera che si perde sul fondo. Si ripartirà con il rinvio di Ospina.

29' Ennesima bella giocata da parte di Elmas: il macedone tenta l'azione personale e viene steso da Walukiewicz al limite dell'area di rigore rossoblu. Il difensore polacco riceve l'ammonizione, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli da una mattonella molto interessante.

30' Sul punto di battuta del calcio di punizione si presenta Mertens: la conclusione del belga termina sul fondo non lontana dal palo.

34' Bell'azione da parte di Pereiro: l'uruguaiano riesce con un'incursione ad arrivare nell'area di rigore del Napoli, ma non è preciso nel tiro e la sua conclusione si spegne sul fondo.

35' Buon'azione offensiva da parte del Napoli: il pallone arriva sui piedi di Elmas che prova la conclusione. Para comodamente Cragno.

40' Gioco pericoloso da parte di Mertens, si ripartirà con un calcio di punizione per il Cagliari nella metà campo azzurra.

42' Bell'azione di Callejon che subisce fallo e guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.

44' Ancora una bell'azione personale da parte di Pereiro: l'uruguaiano viene atterrato da Fabian Ruiz e guadagna un calcio di punizione da buona posizione.

45' Doveri decide di non assegnare recupero e fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Più Napoli che Cagliari in questo primo tempo: gli azzurri partono bene e cercano di trovare spazi attraverso la circolazione della palla, andando vicini al goal del vantaggio in più di un'occasione. Il Cagliari si difende e, quando può, cerca attraverso le ripartenze di rendersi pericoloso. Tutto sommato il pareggio è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo finora, il Napoli poteva chiudere la prima frazione in vantaggio ma è mancato forse un pizzico di precisione in fase di realizzazione. La partita resta aperta ad ogni risultato, entrambe le formazioni dovranno dare il meglio di sè nel secondo tempo per portare a casa i 3 punti.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, non ci saranno cambi nè da un lato nè dall'altro. Tutto pronto per il secondo tempo di Cagliari-Napoli.

46' Doveri fischia l'inizio della ripresa, prima palla giocata dal Napoli.

50' Fase confusa del match: tanti errori e tanta imprecisione sia da un lato che dall'altro.

53' Mertens prova la serpentina nell'area di rigore avversaria, risolve la difesa del Cagliari.

54' Ci prova Pereiro dalla distanza: il suo tiro non impensierisce Ospina e si perde alto sul fondo.

55' Gran sinistro da fuori di Zielinski: Cragno non riesce a bloccare il pallone e lo devia in calcio d'angolo.

58' Il Cagliari fa fatica ad arrivare nell'area di rigore avversaria: i sardi allora ci provano con le conclusioni dalla distanza. In questo caso è il tiro di Simeone a spegnersi sul fondo, non lontano dal secondo palo.

60' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: esce Demme, dentro Insigne.

64' Il Napoli inizia a spingere sull'acceleratore per trovare il goal del vantaggio. Il Cagliari è racchiuso nella propria metà campo.

65' GOAL NAPOLI: grandissima conclusione da fermo di Dries Mertens, la palla colpisce il palo e termina in rete. Il risultato è ora sullo 0-1.

66' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Politano subentra a Callejon.

66' Prima sostituzione tra le fila del Cagliari: esce Pereiro, entra Paloschi.

69' Prova a reagire il Cagliari, ma gli azzurri non concedono nulla alla formazione sarda.

71' Seconda sostituzione tra le fila del Cagliari: Mattiello subentra a Walukiewicz che era già ammonito e rischiava l'espulsione.

72' Pellegrini si accentra e prova la conclusione da fuori, Ospina non si lascia sorprendere.

74' Fallo di Nandez su Hysaj: l'uruguaiano riceve l'ammonizione, era diffidato e salterà la prossima partita. Si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

79' Ripartenza Cagliari: Simeone arriva in area di rigore ma, chiuso da Di Lorenzo, non riesce a concludere.

80' Terza ed ultima sostituzione tra le fila del Napoli: esce Hysaj, dentro Mario Rui.

81' Zielinski è il primo ammonito tra le fila del Napoli.

82' Nandez atterra Mario Rui. Si ripartirà con una punizione per il Napoli nella metà campo del Cagliari.

83' Terzo ed ultimo cambio tra le fila del Cagliari: entra Birsa, esce Cigarini.

84' Gran tiro da 30 metri da parte di Klavan: Ospina non riesce a bloccare il pallone e concede il corner alla formazione sarda.

86' Ennesima conclusione dalla distanza da parte del Cagliari: in questo caso è Birsa a cercare la porta, il tiro finisce però alto sul fondo.

89' Politano si accentra e prova il tiro da fuori. La difesa del Cagliari risolve in calcio d'angolo.

90' Il quarto uomo segnala che saranno 5 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

90'+2' Cagliari sbilanciato, Politano cerca Mertens che prova la conclusione a giro. Il tiro termina sul fondo.

90'+5' Doveri fischia la fine dei giochi: il Napoli espugna la Sardegna Arena grazie al goal di Dries Mertens. Risultato finale 0-1.