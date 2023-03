Il Napoli può battere un record che appartiene al Grande Torino: mai una squadra di Serie A ha festeggiato con 6 giornate d’anticipo. Secondo le proiezioni il Napoli potrebbe festeggiare il suo terzo tricolore il 29 aprile contro la Salernitana e l'edizione odierna de La Stampa evidenzia: “Dovesse accadere, mancherebbero ancora sei turni alla fine, il che significherebbe fissare un primato nuovo strappandone uno che resiste da 75 anni e che è stato al massimo eguagliato, per altro in appena tre occasioni. Fu il Grande Torino a stabilirlo nel campionato 1947-’48, imponendosi in casa Lazio con una clamorosa rimonta (da 0-3 a 4-3) che lo mise al sicuro da qualsiasi sorpresa. Alla fine i granata chiusero con 16 punti di vantaggio su Juventus, Triestina e Milan e tramandarono numeri da guinness: 125 gol segnati in 40 partite (25 di Gabetto e 23 di Mazzola), 33 subiti (miglior difesa), la vittoria per 10-0 sull’Alessandria che rimane la più ampia della Serie A a girone unico.

Nessuno è mai andato oltre: si sono allineate la Fiorentina di Fulvio Bernardini nel 1955-1956, l’Inter di Roberto Mancini nel 2006-2007 e la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018-2019. Alla Juve di Antonio Conte, quella del 2013-2014, il Napoli potrebbe sfilare invece il record dei 102 punti”.