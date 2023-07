Saluta il Trentino il Napoli. Stamattina, con la seduta defaticante degli azzurri dopo la sfida di ieri sera con la Spal, si chiuderà la prima fase di ritiro. Non c’era mai stata così affluenza in Val di Sole. La conquista dello scudetto ha spinto i sostenitori partenopei ad invadere Dimaro Folgarida. Sono stati giorni importanti anche per il turismo del posto. Ed è per questo che sembra certo il rinnovo triennale da parte delle istituzioni del Trentino. Anche se ad ottobre ci sarà il voto della provincia, i soldi per poter accontentare De Laurentiis sono stati già stanziati. Il patron, però, vorrebbe illuminare di più il campo di Carciato per poter giocare le partite di sera. Naturalmente sarà tutto vagliato al momento della firma del rinnovo.