Il Napoli oggi sembra essere più “squadra”, eppure i numeri restano quelli che sono. Il pareggio in casa di venerdì contro il Torino pesa come una sconfitta, perché in una giornata che si preannuncia favorevole per gli scontri diretti. Ma se il Napoli non fa la sua parte serve a poco guardare gli altri. Le tre vittorie consecutive restano un miraggio, così come il posto in Champions. Lontanissimo il quarto, ma lontano anche il quinto. Tuttavia, Calzona ha un merito: ha finalmente tirato di nuovo a lucido il gioiello Kvaratskhelia. Venerdì sera al “Maradona” ha dato prova della sua grande classe, e se non è il migliore in campo per tutti, poco ci manca. Khvicha Kvaratskhelia ha giocato tutta la partita con Djidji attaccato ma è riuscito ad incidere comunque. Decisivo nell’economia della partita, ha segnato il gol del vantaggio e poi ha continuato a essere pericoloso. Resta negli occhi dei tifosi il super dribbling tra quattro avversari, con tanto di dribbling. Voti altissimi dei quotidiani, con “La Gazzetta dello Sport” che gli ha messo 7, “Tuttosport” 8. Invece “Il Corriere dello Sport” 7. Eppure il mago Kvara non cancella il passo falso del Napoli per la rincorsa Champions. Non è riuscito il sorpasso. Al Maradona, nel primo tempo, ci hannopensato i due portieri Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio, nella ripresa Kvaratskhelia (61’) ha sbloccato il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64’) ha pareggiato in rovesciata sugli sviluppi di un corner. La nota più positiva nel Napoli porta il nome di Kvaratskhelia che sembra ormai essere tornato ai suoi livelli. A confermarlo non solo le prodezze che si sono viste venerdì a Fuorigrotta, ma i numeri del rendimento del georgiano, che fino ad ora siera visto soltanto a sprazzi. Khvicha Kvaratskhelia è andato in doppia cifra di gol (esattamente 10 in questo campionato) per la seconda stagione di fila in Serie A. Contro il Torino ha preso parte a quattro reti in quattro match disputati in campionato: tre marcature e un assist. L’attaccante ha trovato il gol per tre presenze di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscito in precedenza a febbraio 2023 (contro Spezia, Cremonese e Sassuolo in quel caso). Infine, nessun giocatore del Napoli ha preso parte a più gol di lui (10 gol e quattro assist) in questa Serie A: 14, come - guardacaso - Victor Osimhen. Con la Champions futura sempre più lontana, resta vicinissima quella attuale: Calzona e i tifosi si aggrappano proprio alla stella georgiana per firmare almeno in Europa una grande vittoria.