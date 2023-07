Serata speciale all'insegna dell'azzurro e del tricolore in Val di Sole. Il nuovo Napoli 2023/24 si presenta ai tifosi con lo scudetto sul petto. I campioni d'Italia sfilano sul palco della piazza di Dimaro Folgarida nell'entusiasmo e nell'abbraccio dei tantissimi sostenitori che hanno riempito di passione ed emozione il ritiro in Trentino.

Il primo a fare ingresso sul palco è Rudi Garcia che saluta il popolo azzurro:

"Da quando sono arrivato mi ha colpito la felicità dei tifosi. Grazie per il vostro cuore e per il sostegno che date sempre alla squadra"

Dopo lo staff tecnico e lo staff medico arriva la squadra che fa passarella divisa per reparti: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Tutti i protagonisti dello scudetto sfilano acconti dall'urlo della Piazza che scandisce il loro nome.

Poi è la volta di Aurelio De Laurentiis che, accompagnato da Edoardo De Laurentiis, porta sul palco la coppa dello scudetto.

Il Presidente dedica un pensiero ai tifosi:

"Ringrazio i nostri supporter per essere venuti ad onorare il Napoli e questa maglia che rappresenta la nostra e la vostra pelle. Stiamo lavorando per voi ed oggi abbiamo rinnovato il contratto del nostro capitano, Giovanni Di Lorenzo, fino al 2029. E vedrete nei prossimi giorni altri prolungamenti di contratto".

"Grazie a Rudi Garcia stiamo costruendo una squadra competitiva e dopo il raduno di Castel di Sangro vi potrò dire a quale traguardo potremo ambire quest'anno"

Di Lorenzo esprime la propria soddisfazione:

"Ringrazio per questo riconoscimento che per me significa tanto. Ringrazio il Presidente e anche i miei compagni perchè senza di loro non avreo mai raggiunto questo traguardo. Grazie a voi tifosi che ogni giorno ci dimostrate amore e passione"

La serata si chiude in bellezza proprio con il capitano azzurro che alza la coppa dello scudetto insieme all'intera squadra sulle note di "We are the Champions". Emozione, entusiasmo e grande festa a Dimaro Folgarida per i Campioni d'Italia che illuminano con il tricolore le stelle del Trentino.