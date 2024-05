È cresciuto il valore del Napoli rispetto al 2023. Secondo il report di Football Benchmark, il club di De Laurentiis ha avuto un balzo in avanti nella classifica internazionale dei club. Oggi la società partenopea vale 906 milioni di euro, c’è stata una crescita del +28%. Un successone non da poco perché delle italiane nelle prime trentadue posizioni si è dietro solo a Juventus (1,7 miliardi), MIlan (1,436 miliardi) e Inter (1,424 miliardi). De Laurentiis, però, è avanti alla Roma (604 milioni), l’Atalanta (467 milioni) e Lazio (445 milioni).Il Napoli ha registrato ilmaggiore incremento percentuale anno su anno dei ricavi (+79%) spinto dalla stagione di maggior successo della storia recente.Guardando alle big per la prima volta una squadra ha raggiunto 5 miliardi di valutazione. Si tratta delReal Madrid. Un obiettivo impressionante per i Blancos.Il Manchester City guida la classifica dei ricavi operativi totali (826 milioni) ma il Real può salire a quota 830 milioni diventando leader globale nel calcio mondiale