Dall’11 al 17 settembre è pronto a scendere in campo nel nuovissimo impianto indoor del Palapadel di Nola, il padel internazionale maschile e femminile del circuito A1P (A One Padel) e Wpt (World Padel Tour). In palio è stato messo il montepremi più alto del circuito regionale da quando questo sport è sbarcato in Campania nel 2015: 10 mila euro. 4.500 destinati al torneo maschile e 2.500 per quello femminile.

Giocatori provenienti dai paesi più importanti dove si pratica il padel, Spagna e Argentina, ma anche atleti del ranking nazionale si daranno battaglia sui quattro campi del centro sportivo situato a via Croce del Papa 12/14.

“Sarà l’appuntamento più prestigioso da quando si gioca a padel nella nostra regione – dice Salvatore Lauri titolare dell’impianto – siamo orgogliosi e pronti per accogliere gli atleti nel nostro centro indoor con la certezza che oltre ad avere tutti in comfort potranno mettere in campo tutte le individualità ed i colpi di questo sport”.