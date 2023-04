Tema del giorno è l'eventuale slittamento di Napoli Salernitana: al momento sono tre le ipotesi sul tavolo ma non è da escludere che la gara resti in programma per sabato. In tal caso, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando ad un piano B. In realtà c’è anche un piano-B nel caso in cui il calendario restasse invariato: il Napoli chiederebbe l’autorizzazione ad aprire anche domenica il Maradona ai tifosi, così da proiettare Inter-Lazio sui maxischermi ed eventualmente brindare allo scudetto allo stadio. Con la squadra. Ricordiamo che oggi alle 12 è in programma una nuova riunione all'Osservatorio delle manifestazioni sportive, con la presenza del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.