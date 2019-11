Il Posillipo non se la sta passando bene. Solo cinque punti in classifica e domani c'è la Lazio. A mettere in guardia i pallanuotisti allenati da Roberto Brancaccio, è soprattutto l’estrema difesa laziale che complicherà la vita agli ospiti: “La Lazio è una squadra che gioca molto bene in collettivo, vedi la vittoria fuori casa contro l’altra napoletana del campionato, la Canottieri e il pareggio in casa contro il Savona”, il commento alla vigilia di Brancaccio: “con un portiere di assoluto valore ed è una squadra bene organizzata soprattutto sulla fase difensiva. Nostro compito sarà quello di tenere la gara per i 4 tempi senza perdere mai la concentrazione”.