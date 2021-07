Migliaia di persone per le strade di Roma per osannare gli azzurri che stanno festeggiando su un pulmann scoperto per le vie di Roma. I giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, usciti da Palazzo Chigi, sono saliti a bordo del bus scoperto concedendosi con alcuni tifosi per i selfie. Poi sul pulmann tante foto con il trofeo cantando l'inno nazionale. I giocatori della nazionale hanno voluto fortemente e ottenuto un tour tra le vie del centro su un pulmann scoperto per un 'abbraccio' a distanza di sicurezza con le migliaia di tifosi presenti. Le vie del centro storico al momento sono una bolgia di tifo, tra tricolori, inni d'Italia, trombette e festeggiamenti. Una folla giovane, spesso munita di mascherina, pronta ad applaudire i suoi 'eroi' dopo il trionfo agli Europei di ieri sera. Il pulmann, partendo da Palazzo Chigi, dovrebbe transitare lungo questo percorso: Via del Corso, Piazza Venezia, via Quttro Novembre, Largo Magnanapoli , Via del Tritone, Piazza Barberini , Via Veneto, Piazza Brasile, Via Pinciana e il rientro all'Hotel Parco dei Principi.

"Abbiamo fatto questo pezzo indescrivibile dal Quirinale a qui, poi saliremo su quello scoperto e ci godremo la festa. Era giusto dedicare questi minuti di strada a loro, la Coppa è la loro, glielo dovevamo". Così Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, appena sceso dal bus che lo ha portato tra ali di folla a davanti all'ingresso di Palazzo Chigi.