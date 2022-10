Un missile terra aria dal destro di Osimhen e il Napoli vince anche in casa della Roma. Festeggia la squadra azzurra e lo fa aggiudicandosi il terzo scontro diretto dell’anno in trasferta. Dopo aver punito Lazio e Milan lontano dal Maradona, i partenopei hanno sbancato anche l’Olimpico sponda giallorossa. Ha zittito la Capitale il nostro Victor. Ha bruciato sul tempo Smalling e ha messo il pallone dove Rui Patricio non c’è potuto arrivare. È stato il giusto epilogo di una sfida vinta da chi ci ha creduto di più. E soprattutto da chi ha tirato in porta.