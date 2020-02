In programma alle ore 20.45 il match del Meazza tra Inter e Napoli, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ad arbitrare la partita sarà Gianpaolo Calvarese.

I nerazzurri arrivano alla sfida di stasera galvanizzati dopo la vittoria nel derby contro il Milan. Gli uomini di Antonio Conte hanno agganciato la Juventus al primo posto a quota 54 punti. L'allenatore dei milanesi dovrà ancora rinunciare ad Handanovic, al suo posto sarà confermato Padelli tra i pali. A centrocampo, Sensi ha vinto il ballottaggio con il neo acquisto Erisken che partirà dalla panchina. In attacco si rivede Lautaro che ha scontato la squalifica e partirà dal primo minuto al fianco di Lukaku.

In casa Napoli, le tre vittorie consecutive contro Lazio, Juventus e Sampdoria sembravano aver ripristinato l'entusiamo all'interno dell'ambiente, ma la sconfitta interna di domenica contro il Lecce ha riportato Insigne e compagni con i piedi per terra. Gli azzurri occupano attualmente l'undicesimo posto nella classifica di Serie A con 30 punti. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per i partenopei in una stagione con più ombre che luci. Per il match odierno il tecnico, Gennaro Gattuso, si affida nuovamente ad Ospina tra i pali. Partirà dalla panchina Koulibaly, apparso fuori condizione nella partita contro i pugliesi, al suo posto scenderà in campo Maksimovic che formerà con Manolas la coppia di centrali difensivi. A centrocampo si rivede Fabian Ruiz, mentre in attacco Elmas sostiuisce Insigne che partirà dalla panchina, Mertens invece ha vinto il ballottaggio con Milik per una maglia da titolare.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

INTER (3-5-2): Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas.

Tutto pronto al Meazza, le squadre si schierano sul terreno di gioco. Si attende solo il fischio d'inizio di Calvarese.

1' Calvarese fischia l'inizio dei giochi, primo pallone giocato dal Napoli.

2' Staff medico del Napoli in campo: problemi per Elmas.

3' Il primo cartellino giallo dell'incontro è per Skriniar.

5' Buon inizio di partita da parte dell'Inter, i nerazzurri riescono ad arrivare nell'area di rigore avversaria per ben due volte in 5 minuti. Brozovic riesce a concludere verso la porta ma la conclusione risulta debole e centrale e viene neutralizzata da Ospina.

9' Possesso palla dell'Inter nei pressi dell'area di rigore azzurra: Skriniar cerca le torri con un traversone, Fabian Ruiz risolve in fallo laterale.

11' Prima occasione per il Napoli: Callejon cerca Mertens al centro dell'area di rigore avversaria, il belga riesce a concludere ma il tiro risulta troppo alto. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per l'Inter.

13' Bell'azione personale di Elmas: il macedone riesce ad eludere la marcatura di Skriniar con un controllo orientato e subisce fallo. Si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo nerazzurra.

15' Disimpegno del Napoli in fase difensiva: Lautaro recupera il pallone e riesce a concludere verso la porta, para senza problemi Ospina.

17' Biraghi cerca Lautaro Martinez con un traversone al centro dell'area di rigore del Napoli: l'attaccante argentino non riesce a colpire bene la sfera che si perde alta sul fondo.

22' Il Napoli aspetta l'Inter nella propria metà campo senza sbilanciarsi. Gli azzurri cercano di sfruttare il possesso palla partendo dalla difesa ma non riescono a rendersi pericolosi negli ultimi 25 metri.

26' Fallo di Demme su Lautaro Martinez non lontano dall'area di rigore del Napoli: si ripartirà con un calcio di punizione per l'Inter da una mattonella interessante.

27' Biraghi prova il tiro di precisione, ma la palla termina sul fondo non lontana dal secondo palo.

30' Ancora una bell'azione da parte di Elmas: il macedone arriva nell'area di rigore nerazzurra e mette il pallone al centro. Biraghi risolve in calcio d'angolo.

33' Zielinski prova la conclusione dalla distanza, il pallone termina sul fondo non lontano dal secondo palo.

38' Possesso palla sterile da parte del Napoli nella metà campo nerazzurra: i partenopei non riescono a trovare gli spazi giusti, l'Inter si chiude bene e non concede nulla agli avversari.

43' L'Inter prova a sfruttare i minuti finali del primo tempo: i nerazzurri conquistano un calcio d'angolo dopo un buon capovolgimento di fronte.

45' Il quarto uomo mostra il cartellone luminoso che segnala che saranno 2 i minuti di recupero nel corso della prima frazione di gioco.

45'+1' Occasione Napoli: Mertens pesca Zielinski tutto solo davanti a Padelli. Il polacco si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore nerazzurro.

45'+2' Silent Check in corso: c'è da valutare un sospetto fallo di mano sulla ribattuta di Padelli.

45'+2' Silent Check terminato: l'arbitro decide di non punire il fallo di mano involontario. Il gioco ripartirà con un corner in favore del Napoli.

45'+3' Calvarese fischia la fine del primo tempo: le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Poche emozioni al Meazza in questa prima frazione di gioco. L'Inter prova a fare la partita ma non riesce mai ad impensierire seriamente la retroguardia del Napoli. Gli azzurri tentano di addormentare il match e sviluppano la manovra partendo dalla difesa senza però riuscire a rendersi pericolosi in fase di finalizzazione. Nei minuti finali i partenopei sfiorano il goal del vantaggio con Zielinski, ma il centrocampista polacco si lascia ipnotizzare da Padelli e il risultato rimane fermo sullo 0-0. Il pareggio è sicuramente il risultato più giusto per quello che si è visto in campo fino a questo momento.

Le squadre stanno facendo ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Inter-Napoli.

Prima sostituzione tra le fila dell'Inter: D'Ambrosio sostituisce Skriniar che era già ammonito e rischiava l'espulsione.

46' Calvarese fischia la ripresa dei giochi, primo pallone giocato dall'Inter.

48' Pressing alto da parte dell'Inter, il Napoli fatica ad uscire dalla propria metà campo.

49' Palla alta di D'Ambrosio verso l'area di rigore del Napoli: Lukaku riesce ad arpionare la sfera ma la conclusione risulta debole e viene bloccata senza problemi da Ospina.

52' Calcio di punizione per l'Inter a ridosso dell'area di rigore azzurra: la palla arriva alta verso il secondo palo, Maksimovic risolve in corner.