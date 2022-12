Grande appuntamento per il calcio giovanile a Coverciano. Come ogni anno arriva il Torneo di Natale, un quadrangolare che raggruppa 88 giocatori categoria under 15, frutto delle selezioni territoriali che negli ultimi mesi hanno coperto l'intera estensione del paese da Nord a Sud.

Saranno presenti il Coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, il supervisore Antonio Rocca e diciannove scout della FIGC.

Da questo evento verrà fuori la scrematura definitiva per la nuova nazionale di categoria, impegnata il 24 e 26 gennaio in un'amichevole contro l'Albania.

Il ct Massimiliano Favo ha convocato i seguenti calciatori nati nel 2008:

Portieri

Alessandro Longoni (Milan), Matteo Farronato (Inter), Alessio Marcaccini (Roma), Raffaele Huli (Juventus), Renato Widmer D’Autilia (Bologna), Francesco Cereser (Torino), Giuseppe Pio Giordano (Napoli), Rocco Dente (Bari)

Difensori

Thomas Lissi (Inter), Luca Nolli (Milan), Pantaleo Creti (Monza), Samuele Tavanti (Empoli), Simon La Mantia (Milan), Stefano Specker (Juventus), Pietro Semino (Sampdoria), Alessio Insignito (Spezia), Nicolò Moranduzzo (Inter), Leonardo Bovio (Inter), Diego Antonini (Empoli), Christian Briguglio (Bologna), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Andrea Curatelo (Cosenza), Matteo Palma (Udinese), Gabriele Giusto (Genoa), Luca Reggiani (Sassuolo), Amihere Idrissa Dauda (West Bromwich Albion), Lamberto Peletti (Inter), Federico Piermattei (Roma), Mauro Soldani (Bari), Lorenzo Fazio (Genoa), Alessandro Miceli (Catanzaro), Federico Ciucci (Lazio), Mattia Marello (Udinese), Tommaso Bolis (Atalanta), Lorenzo Calvani (Lazio), Ahanor Honest (Genoa), Alessandro Perrotti (Fiorentina), Alessandro Santella (Spal), Andrea Pace (Palermo), Andrea Palmieri (Lecce)

Centrocampisti

Cristian Bagordo (Empoli), Paolo Ceppi (Juventus), Nicolò Ballabio (Monza), Saverio Di Curzio (Ternana), Antonio Cotroneo (Reggina), Angelo Martini (Fiorentina), Luca Lo Monaco (Lazio), Nicolas Cairo (Sassuolo), Massimo Di Benedetto (Stuttgart), Christian Comotto (Milan), Cristian Acatullo (Sassuolo), Christian Mariani (Roma), Dario Pio D’amico (Parma), Michele Rinaldi (Atalanta), Raffaele Dei Michei (Hellas), Nicola Bellofiore (Parma), Simone Lontani (Milan), Antonio Caiazzo (Modena), Samuele Beldenti (Brescia), Francesco Reita (Lazio), Giovanni Malafronte (Roma), Federico Sivilli (Bari), Arnaldo Voghera (Turris), Luca Sermenghi (Bologna), Oliver Blini (Empoli), Elia Favicchio (Turris), Danilo Busiello (Empoli), Luigi Esposito (Napoli), Leonardo Bottaro (Udinese), Matteo Gibertini (Genoa), Andrea Luongo (Torino), Simone Raimondi (Catanzaro)

Attaccanti

Edoardo Zanaga (Empoli), Francesco Bellone (Genoa), Mirko Franchi ( Inter), Emanuele Modugno (Roma), Raffaele Parisi (Bari), Manuel Di Prima (Reggina), Raffaele Saviano (Napoli), Mario Leotta (Salernitana), Samuele Inacio (Atalanta), Cristian Carrara (Inter), Gabriele Zampardi (Bologna), Patrick Odendo (Spal), Andrea De Paolis (Lecce), Salvatore Pignarosa (Napoli), Christian Carpentieri (Frosinone), Vincenzo Chiocca (Napoli).