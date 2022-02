Soddisfazione in casa Napoli per la convocazione nell'Under 15 italiana del difensore Christian Garofalo. C'è anche lui nell'elenco dei 25 calciatori convocati dal commissario tecnico Massimiliano Favo per il raduno da domenica 13 a giovedì 17 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma.

Gli Azzurrini si raduneranno nella giornata di domenica 13 febbraio e nella giornata di mercoledì 16 febbraio alle ore 15 disputeranno un'amichevole contro l'AS Roma Under 15 del tecnico Antonio Rizzo presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma

L'elenco dei convocati:

PORTIERI

Nicolas Masi (Lazio), Leonardo Taina (Parma), Tommaso Vannucchi (Fiorentina)

DIFENSORI

Salem Albeè (Milan), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Matteo Cocchi (Inter Milan), Federico Colombo (Milan), Jacopo Contarini (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Andrei Racu (Atalanta), Leonardo Scuto (Lazio), Francesco Verde (Juventus)

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolà Gariani (Atalanta), Andrea Mussini (Sassuolo), Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan)