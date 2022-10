Nel Napoli che vince a Roma continuando la corsa in testa alla classifica della Serie A c'è anche una storia di solidarietà, con protagonista Juan Jesus. A riportarlo è Il Mattino che fa sapere che il difensore del Napoli, appena arrivato alla stazione Termini di Roma, prima di prendere il treno per far ritorno in Campania dopo l'1-0 ai giallorossi, si è staccato dal cordone di sicurezza per andare a consegnare due buste (probabilmente piene di cibo) da donare ai clochard sistemati all'esterno della struttura ferroviaria. Un bel gesto di solidarietà fatto senza farsi notare, non fosse stato per un video girato da un tifoso che ha immortalato il tutto.