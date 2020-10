Per la Asl di Napoli non ci sono le condizioni per lasciar partire alla volta di Torino Gattuso e i suoi, Aurelio De Laurentiis rinnova la richiesta di rinvio ma per la Lega di A i protocolli parlano chiaro e per i partenopei si profila una sconfitta a tavolino. Ma questo potrebbe essere solo l'inizio. Il posticipo della terza giornata di serie A fra Juventus e Napoli diventa terreno di scontro: da un lato la Lega a rappresentare l'autorita' sportiva, dall'altro l'Asl che rivendica il proprio ruolo. Dopo aver ribadito nella tarda serata di ieri che la gara restava in programma, da via Rosellini hanno ribadito l'applicazione del "Protocollo Figc concordato con il Cts e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del Cts n. 1220 del 12 giugno 2020", che 'supera' quanto affermato dalla Asl tanto che, in altri casi simili a quelli del Napoli, non ha impedito a squadre come il Torino contro l'Atalanta, il Genoa contro gli stessi azzurri domenica scorsa o il Milan col Crotone, di scendere in campo. "Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positivita', schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorita' sanitarie".

La Lega, infine, ha ricordato anche il recente regolamento approvato dopo il focolaio esploso al Genoa per cui il rinvio e' possibile "solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di autorita' statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. La 'ratio' del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A". La linea e' chiara: il Napoli era nelle condizioni di andare a Torino a giocare e dunque, non presentandosi in campo, si vedra' infliggere la sconfitta a tavolino per 3-0. Ma dal capoluogo partenopeo promettono battaglia. Mentre i giocatori restano in isolamento fiduciario - niente nazionale per i vari convocati, la Spagna ha gia' confermato la rinuncia a Fabian Ruiz - la societa' raccoglie le carte. La richiesta di chiarimenti sulla positivita' di Zielinski ha prodotto oggi la risposta della Asl Napoli 2 Nord che, rispetto a ieri, esplicita il divieto di trasferta: "Si ritiene non sussistano le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanita' pubblica, resta l'obbligo per i contatti stretti (gia' indicati nelle precedenti comunicazioni anche alle altre Asl) di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio".

Da qui la posizione del Napoli, nella pec inviata da De Laurentiis per chiedere il rinvio, per cui "appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione dell'autorita' locale competente per la sicurezza sanitaria". La vicenda non puo' non tirare in ballo anche il governo. Al ministro della Salute Speranza che dribbla la vicenda ("stiamo parlando troppo di calcio, le priorita' sono altre") pur ricordando che "il Cts ha disposto delle norme che permettono di andare avanti in sicurezza", fa da contraltare quello dello Sport, Vincenzo Spadafora, secondo il quale "la situazione generale e' divenuta nelle ultime settimane ancor piu' complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del calcio nonostante le rigide regole adottate. Ed e' per questo che, come e' stato piu' volte chiarito sia nei verbali del Cts che nei Dpcm, alle autorita' sanitarie locali e' demandata una chiara responsabilita' e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri". Dal ministro c'e' pero' anche il richiamo "a far prevalere l'interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte" e annuncia per domani un incontro con Gravina e Dal Pino.

anche il vice ministro della Salute, Sileri è chiaro: «Chi decide sulla partita Juventus-Napoli? Spetta alla Asl che individua il rischio ponderato e decide se quella persona deve o non deve stare in quarantena. Non sono i 2 giocatori positivi il problema, ma i contatti stretti» che possono avere dice Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

Intanto gli ultras del Napoli hanno esposto uno striscione polemico davanti allo stadio San Paolo contestando il “comportamento” della Juventus