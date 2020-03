Continuano gli appelli in favore della lotta al Covid-19. Mister Fabio Caserta, come diversi suoi colleghi, affida alla propria pagina Facebook un messaggio di incitamento alla popolazione per superare questo delicato frangente storico. «La casa è il luogo dove risiede l’amore - scrive il tecnico gialloblù -, dove vengono creati i ricordi. La mia casa è anche quello stadio dove insieme ritorneremo... uniti come non mai dopo aver combattuto questa grande battaglia mondiale. Insieme superemo questo brutto momento nel rispetto delle regole. #iorestoacasa #seriebkt». Un appello accorato a restare a casa per poter poi tornare al più presto a quella normalità rappresentata dalle battaglie in campo e da quella voglia di liberare al cielo la gioia per un gol. Fase di standby, a livello agonistico, tra l'altro di non semplice gestione alla luce del moltiplicarsi dei casi in Italia e nel mondo che, a questo punto, fanno sorgere non pochi dubbi sulle possibilità di riprendere realmente il prossimo 4 aprile. Ad oggi l'unica certezza, a meno di aggiornamenti, è che la Juve Stabia riprenderà ad allenarsi il 16 marzo per preparare il possibile ritorno in campo che, nella visione più ottimistica, dovrebbe registrarsi il 4 aprile. In attesa del Consiglio Federale in programma tra una settimana, la Lega B ha invece indicato nel 9 maggio la data ultima utile per non ritenere nulla la stagione sin qui disputata. Tra i tanti interrogativi l'imperativo è solo uno, sconfiggere il Covid-19 per tornare a sorridere.