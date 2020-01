Benvenuti alla cronaca in diretta della partita Napoli-Fiorentina, gara valida per la ventesima giornata di campionato della Lega Serie A TIM.

Allo stadio San Paolo sono presenti circa 25.000 spettatori, la direzione della partita è affidata all'arbitro, Fabrizio Pasqua, il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45.

Il Napoli, reduce dal successo sul Perugia in Coppa Italia, occupa attualmente l'undicesimo posto in classifica in Serie A e, dopo le due sconfitte rimediate contro Inter e Lazio, ha assolutamente bisogno di tornare a fare punti.

La Fiorentina, reduce dal successo sull'Atalanta in Coppa Italia, occupa il quindicesimo posto nella graduatoria della Serie A. Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, sostituito da Giuseppe Iachini, i viola non hanno ancora perso una partita e sono intenzionati a migliorare la propria classifica.

L'allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, si affida nuovamente ad Ospina tra i pali. In difesa si rivede Sebastiano Luperto, ancora panchina invece per Lorenzo Tonelli.

Nessuna novità nella formazione schierata in campo da Giuseppe Iachini, il tecnico viola si affida nuovamente a Patrick Cutrone, reduce da un'ottima prestazione nella partita di mercoledì contro l'Atalanta, condita dal goal. A completare la coppia d'attacco assieme all'ex Milan ci sarà Federico Chiesa..

Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

La Fiorentina risponde con il 3-5-2: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone.

1' L'arbitro, Pasqua, fischia l'inizio della partita. Primo pallone giocato dal Napoli.

2' Fiorentina subito pericolosa, Manolas risolve in calcio d'angolo.

3' Su calcio d'angolo, Milenkovic colpisce di testa, Ospina para il pallone con facilità.

5' Chiesa è protagonista di una brutta caduta dopo uno scontro con Luperto. Fortunatamente nulla di grave per l'attacante viola.

9' Occasione per la Fiorentina con Castrovilli. Nulla di fatto.

12' Occasione per il Napoli: delizioso cross di Callejon per Milik, l'attaccante polacco non riesce a trovare la via del goal.

14' Luperto cerca sulla corsa Zielinski, ma Dragowski arriva prima sul pallone.

16' Castrovilli attacca la profondità, Manolas è costretto a risolvere in calcio d'angolo.

18' Silent Check in corso allo stadio San Paolo, Fabrizio Pasqua ha richiesto l'intervento del VAR per un possibile fallo di mano di Allan in aria di rigore.

20' Il gioco è ripreso a Fuorigrotta, dopo il Silent Check l'arbitro, Pasqua, ha deciso di non intervenire e di non concedere il rigore ai viola.

22' Confusione nell'area di rigore azzurra, Ospina riesce a bloccare il pallone.

24' Insigne cerca il taglio di Callejon, intercetta Caceres.

26' GOAL FIORENTINA: dopo una bella azione i viola si portano in vantaggio con il goal di Federico Chiesa (assist di Benassi).

29' Occasione Napoli: Zielinski cerca la via della rete con un bel tiro, ma la fortuna non aiuta il centrocampista polacco.

30' Occasione Fiorentina: a seguito di un calcio d'angolo, Federico Chiesa incorna il pallone, Ospina riesce ad evitare il peggio.

31' Patrick Cutrone trova la via del goal, ma il guardialinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco.

35' Occasione Napoli: Fabian Ruiz cerca il taglio di Callejon con una palla al bacio, lo spagnolo solo davanti a Dragowski non riesce a trovare la rete.

40' Occasione Fiorentina: i viola si rendono pericolosi nell'area di rigore azzurra, Benassi riesce concludere, ma Ospina si fa trovare pronto e neutralizza la conclusione del centrocampista.

45' L'arbitro, Pasqua, assegna 2 minuti di recupero.

45'+2' Finisce il primo tempo al San Paolo. Il risultato è fermo sullo 0-1. Le squadre tornano negli spogliatoi tra i fischi del pubblico.

Bella partita al San Paolo, le due squadre si stanno sfidando a viso aperto. Occasioni sia da un lato che dall'altro, il Napoli non riesce a mostrare lucidità sotto porta e paga gli errori in fase difensiva, la Fiorentina invece sta dimostrando grande personalità, i viola palleggiano bene e sfruttano le ripartenze per rendersi pericolosi.

Le due compagini stanno facendo ritorno sul terreno di gioco. A Fuorigrotta è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Fiorentina.

Nessun cambio nè da una parte nè dall'altra.

46' Inizia il secondo tempo di Napoli-Fiorentina. Primo pallone giocato dalla formazione viola.

49' Giocata in verticale verso Allan che non riesce ad arrivare sul pallone nell'area di rigore avversaria.

50' Allan viene nuovamente servito in una posizione invitante, ma non riesce a concludere verso la porta difesa da Dragowski.

51' Occasione Napoli: Insigne prova la conclusione da fuori, ma il palo nega il goal all'attaccante partenopeo.

53' Ripartenza della Fiorentina che arriva nell'area di rigore azzurra, ma il fallo di Lirola su Zielinski permette al Napoli di respirare.

55' Occasione Fiorentina: Castrovilli trova Chiesa con un tocco delizioso, il miracolo di Ospina evita il raddoppio della formazione viola.

56' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: Diego Demme sostituisce Allan. Il brasiliano, deluso, torna direttamente negli spogliatoi.

58' Occasione Napoli: bella palla di Insigne a cercare Milik, il polacco non riesce a concludere verso la porta.

59' Callejon, solo davanti a Dragowski, si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore viola. Si alza poi la bandierina del guardalinee che segnala il fuorigioco.

63' Fallo di Demme su Chiesa. Calcio di punizione per la Fiorentina nella metà campo azzurra.

64' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Lozano sostituisce Zielinski.

66' Fallo di Demme su Castrovilli, Pasqua mostra il cartellino giallo al centrocampista azzurro, primo ammonito della gara.

68' Fallo in attacco di Milik su Dalbert. Si ripartirà con un calcio di punizione per la Fiorentina nella propria area di rigore.

70' Fallo di Dalbert ai danni di Lozano. Punizione da una posizione interessante per il Napoli.