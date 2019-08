Sala gremita ieri al complesso DubaiVillage di Camposano in occasione della presentazione dei calendari del Campionat Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2019/2020. All'evento hanno partecipato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente del C. R. Campania Carmine Zigarelli e l'intero Consiglio Direttivo, il presidente del Comitato regionale AIA Virginio Quartuccio, e le società di Promozione della Campania. «Il comitato campano è la vostra casa, della quale dal 10 giugno scorso ho avuto da voi in affidamento le chiavi. La mia squadra e io ci stiamo adoperando per cambiare il senso di marcia di questo comitato e garantire a voi una serenità che vi permetterà di lavorare nel migliore dei modi», ha detto ai dirigenti delle società di Promozione seduti in sala il presidente del C. R. Campania Zigarelli, sottolineando che «lavoriamo sodo e mettiamo al vostro servizio la nostra competenza e la professionalità. Auguri per una stagione sportiva all'insegna di emozioni e di fair play». «Sono qui per manifestare la vicinanza mia, della Lega Nazionale Dilettanti, a tutti voi protagonisti di questo mondo che va avanti soprattutto grazie ai vostri sacrifici. Mi auguro che il Campionato di Promozione coinvolga sempre più giovani, a dimostrazione che il ruolo della grande famiglia del calcio dilettantistico è soprattutto sociale». Così il Vicepresidente Vicario della FIGC e Presidente della LND, Cosimo Sibilia.