La transenna ,per l'anno 2019 , è andata alla " Maratonina di Sant'Antonio Abate di km 10 ", quest'anno il riconoscimento per la gara podistica disputata in campania .per l'anno 2019 , verrà consegnata al team della Antoniana Runners Club del presidente Luigi D'aniello ,( nella foto, la festa di fine anno del team ) per la Maratonina di Sant'Antonio Abate del 2019 . A breve ,seguirà il un comunicato , con data e luogo , per la cerimonia di consegna della Transenna 2019 .Inoltre, in occasione della prossima ,gara , che andrà in scena per le strade di Sant'Antonio Abate , domenica 19 gennaio con una partecipazione di oltre 1600 atleti , tra questi il top delle gare su strada in campania !

Non resta , che fare i complimenti e gli auguri a tutto lo staff della Antoniana Runners Club e gli auguri del nuovo inizio di attività per l'anno 2020.