L'amichevole delle “Streghe” si terrà sabato alle ore 19 allo stadio Vigorito di Benevento. Avversari della squadra di Inzaghi è la Reggina, tra le più accreditate della Serie B a scalare la vetta per la promozione in A. Il match sarà trasmesso in diretta da Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming su ottopagine.it. Intanto, non dovrebbero esserci problemi per l'ultima amichevole del Benevento: quasi certamente sarà contro la Lazio a Roma. I due fratelli Inzaghi si affronteranno sabato 19 visto che entrambe le squadre salteranno la prima giornata di campionato.