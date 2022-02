82' Cartellino giallo per Zaccagni.

82' Pericolosa la Lazio con Pedro, ancora una volta decisivo l'intervento di Ospina.

81' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Demme e Politano, dentro Lobotka ed Ounas.

79' Ammonito Immobile.

76' Insistono i partenopei che conquistano un calcio d'angolo.

72' Sostituzione tra le fila della Lazio: fuori Radu, dentro Hysaj.

71' Ammonito Radu, che riceve il primo cartellino giallo della partita.

69' Insigne trova nuovamente la via del gol. Di Bello annulla la rete per fuorigioco dopo aver consultato il VAR.

66' Errore difensivo della Lazio. Prova ad approfittarne il Napoli che conquista un corner.

65' Primo cambio tra le fila della Lazio: fuori Felipe Anderson, dentro Pedro.

62' GOAL NAPOLI: gli azzurri trovano il vantaggio nel miglior momento della Lazio con una gran conclusione da fuori di Lorenzo Insigne. Risultato ora sull'1-0 in favore dei partenopei.

58' Insiste la Lazio che conquista un calcio di punzione da buona posizione.

57' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Zielinski, dentro Elmas.

55' Ancora pericolosi i biancocelesti con Immobile, ancora decisivo Ospina.

52' Lazio vicina al vantaggio con un bel tiro da fuori di Felipe Anderson. Ospina riesce ad evitare il gol.

50' Provano anche gli azzurri a farsi vedere in zona d'attacco e conquistano un calcio di punzione da una posizione interessante.

48' Spingono i padroni di casa che conquistano il primo calcio d'angolo del secondo tempo.

46' Di Bello fischia l'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco. È tutto pronto allo Stadio Olimpico per il secondo tempo di Lazio-Napoli.

45'+3' Di Bello fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il punteggio fermo sullo 0-0. Risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto fin qui in campo, con la Lazio che ha sciupato varie occasioni da gol e il Napoli che comunque non ha sfigurato.

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

44' Immobile prova la conclusione da fuori area. Ospina si fa trovare pronto.

41' Lazio vicina al vantaggio con Milinkovic Savic. Determinante l'intervento di Ospina che evita il peggio.

40' Attaccano i biancocelesti che conquistano un calcio di punzione da una posizione defilata ma interessante.

35' Ritmi molto alti fino a questo momento, con le due squadre che si stanno sfidando a viso aperto. Varie le occasioni fin qui sia da una parte che dall'altra. Risultato che potrebbe essere sbloccato dalla giocata di un singolo.

27' Napoli che prova a prendere le redini del match: gli azzurri cercano di imporre il proprio gioco.

23' Ci prova da fuori Zielinski. Strakosha si fa trovare pronto e devia la conclusione del centrocampista azzurro.

20' Padroni di casa che provano ad impensierire Opina con Immobile. Nulla di fatto.

17' Partenopei vicini al gol con Insigne. Pallone sul fondo.

15' Partita fin qui equilibrata, con entrambe le squadre che provano a rendersi pericolose in zona d'attacco.

9' Errore difensivo del Napoli da cui scaturisce un'occasione da gol per la Lazio.

6' Capovolgimento di fronte con la Lazio che si divora il gol del vantaggio. Il gioco riprende con una rimessa dal fondo in favore degli azzurri.

5' Prima azione pericolosa del Napoli alla ricerca del gol del vantaggio. Nulla di fatto.

1' Di Bello fischia l'inizio delle ostilità. Primo pallone giocato dalla Lazio.

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. È tutto pronto per il calcio d'inizio di Lazio-Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

LAZIO (4-3-3): Strakosha, Marusic, Ramos, Patric, Radu, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli:

È tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il big match tra Lazio e Napoli, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono già in campo per la fase di riscaldamento. Calcio d'inizio alle 20.50, arbitro designato per l'incontro è il signor Di Bello.