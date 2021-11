Termina sul risultato di 1-4 la sfida tra Legia Varsavia e Napoli, valida per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Una rimonta perfetta quella degli azzurri che vanno a riposo all'intervallo sotto di una rete (gol di Emreli che ha aperto le marcature, ndr) per poi ribaltare il risultato nella ripresa, andando a segno per ben quattro volte. A decidere il match ci pensano i rigori di Zielinski e Mertens e i gol di Lozano ed Ounas. Una vittoria molto importante quella di oggi per i partenopei, che conquistano così il primato nel girone C a quota 7 punti e vedono più vicina la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Prosegue dunque a gonfie vele la cavalcata degli uomini di Spalletti in questa stagione. Sarà dunque fondamentale procedere sulla strada intrapresa e mantenere alta la concentrazione: non ci sarà molto tempo per rilassarsi, già domenica pomeriggio infatti si tornerà in campo al Maradona contro il Verona, in occasione della dodicesima giornata di campionato. Quello con gli scaligeri sarà l'ennesimo test importante, uno di quelli da non sbagliare.

LA CRONACA DI LEGIA VARSAVIA-NAPOLI

90'+5' Visser fischia la fine delle ostilità. Risultato finale Legia Varsavia-Napoli 1-4. Decidono la sfida le reti di Zielinski, Mertens, Lozano ed Ounas. Per i padroni di casa in gol Emreli che aveva aperto le marcature.

90'+4' Politano da fuori area, pallone di poco fuori.

90'+3' Napoli che sfiora il quinto gol con Rrahmani. Miszta questa volta non si lascia sorprendere e devia il pallone in calcio d'angolo.

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.

90' GOAL NAPOLI: gli azzurri calano il poker con una grandissima giocata di Ounas. Risultato ora sul 4-1 in favore dei partenopei.

88' Ancora vicini al gol gli azzurri, graziata in questo caso la retroguardia del Legia.

86' Partita che sembra non aver più molto da dire, con il Napoli in pieno controllo.

82' Doppio cambio tra le fila del Napoli: fuori Lozano e Petagna, dentro Zanoli ed Ounas.

80' Sostituzione tra le fila del Legia: fuori Emreli, dentro Lopes.

79' GOAL NAPOLI: Lozano firma il tris azzurro su un ottimo assist di Petagna. Risultato ora sul 3-1 in favore dei partenopei e partita virtualmente chiusa.

75' GOAL NAPOLI: sul dischetto si presenta Mertens che non sbaglia e deposita in rete la sfera con un cucchiaio delizioso. Risultato ora sul 2-1 in favore degli azzurri.

74' Brutto intervento di Josue ai danni di Politano all'interno dell'area di rigore del Legia. Secondo calcio di rigore in favore del Napoli.

73' Cambio tra le fila de Napoli: fuori Zielinski, dentro Mertens.

72' Insistono gli azzurri, che ora vogliono vincerla. Legia in difficoltà.

70' Sostituzione tra le fila del Legia: fuori Slisz, dentro Andre Martins.

68' Jedrzejczyk stende Lozano sulla corsa e riceve il cartellino giallo. Il gioco riprenderà con un calcio di punzione in favore del Napoli da una posizione interessante.

66' Un cambio anche tra le fila del Legia: fuori Kastrati, dentro Muci.

65' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Demme ed Elmas, dentro Lobotka e Politano.

60' Petagna ci prova dalla distanza, pallone in curva.

59' Ancora pericoloso il Napoli in zona d'attacco, Legia che si salva in questo caso.

54' Ammonito Elmas per un intervento in ritardo ai danni di Ribeiro.

52' Azzurri ancora vicini al gol, questa volta con Petagna. Non si lascia sorprendere Miszta.

51' GOAL NAPOLI: dagli undici metri si presenta proprio Zielinski che non sbaglia e trafigge Miszta. Risultato ora sull'1-1.

50' Zielinski steso all'interno dell'area di rigore avversaria, calcio di rigore in favore del Napoli.

47' Palo clamoroso colpito da Ribeiro. Parte forte il Legia in questo secondo tempo, sfiorando subito il gol del raddoppio.

46' Visser fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Legia Varsavia-Napoli.

45'+2' Visser fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il Legia Varsavia che conduce per 1-0. Decide la partita fin qui il gol di Emreli.

45'+1' Gli azzurri provano gli ultimi affondi e conquistano un altro calcio d'angolo.

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.

39' Padroni di casa che tornano a farsi vedere in zona d'attacco: Mladenovic cerca la porta da fuori area, il pallone si perde alto sopra la traversa.

35' Continua a spingere il Napoli, la retroguardia avversaria non si scompone.

29' Alla battuta del calcio piazzato va Zielinski. La sua conclusione viene deviata in corner dalla barriera.

28' Petagna steso al limite dell'area di rigore del Legia. Calcio di punzione in favore del Napoli da ottima posizione.

25' Napoli ancora vicino al gol del pareggio, questa volta con Elmas. Miszta si oppone e devia in calcio d'angolo la conclusione del centrocampista azzurro.

21' Anguissa cerca la porta dalla distanza, pallone alto sul fondo.

18' Insistono i partenopei alla ricerca del gol del pareggio e conquistano un corner.

17' Doppia occasione da gol per il Napoli capitata sui piedi di Zielinski. Azzurri vicini al pareggio. Partita fin qui molto equilibrata ed avvincente.

15' Il gol ha galvanizzato i padroni di casa, che guadagnano un calcio di punzione da una posizione interessante.

13' Prova a reagire il Napoli, che conquista un buon calcio di punizione in zona d'attacco.

10' GOAL LEGIA VARSAVIA: i padroni di casa passano in vantaggio con Emreli grazie alla prima vera occasione creata. Risultato ora sull'1-0.

8' Partenopei che provano a fare la partita, la formazione polacca aspetta gli azzurri all'interno della propria metà campo.

4' Prova a spingere il Napoli e conquista il primo calcio d'angolo della partita.

3' I padroni di casa provano a farsi vedere in zona d'attacco, la retroguardia azzurra non si lascia impensierire.

1' Visser fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Legia.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, è tutto pronto per il calcio d'inizio di Legia Varsavia-Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Demme, Elmas, Lozano, Petagna, Zielinski.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta, Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Riberio, Josue, Slisz, Mladenovic, Kastrati, Madatov, Luquinhas.

Di seguito le formazioni ufficiali di Legia Varsavia-Napoli:

È tutto pronto al Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski per la sfida tra Legia Varsavia e Napoli, valida per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Calcio d'inizio alle 18.45, arbitro designato per l'incontro è il belga Lawrence Visser.