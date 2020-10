Juventus-Napoli, in programma questa sera alle 20.45, sarà rinviata a data da destinarsi. Lo sostiene Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc. "Si va verso questa strada - dice - Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell'Asl è legittimo, la norma è chiara".

Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La squadra è stata messa in isolamento dall'Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas e quindi non parte per Torino. Intanto sui social si susseguono le critiche alla Juventus che ha annunciato che questa sera si presenterà in campo alle 20,45. Tra i tanti lo scrittore Maurizio De Giovanni: «Fulgido esempio di lealtà sportiva, coerenza ai valori cui ci è sempre riferiti, riconoscimento dell’autorita' dello Stato. Davvero colpito» scrive su Facebook in maniera ironica lo scrittore. Mentre il senatore Sandro Ruotolo chiede lo stop al campionato: «La salute dei cittadini prima di tutto. Non esiste extraterritorialità. Le regole di prudenza valgono per tutti. Valgono anche nel mondo del calcio. Giocare a calcio, in queste condizioni, non ha senso. Perché non solo si rischia di falsare e viziare un campionato ancora ai nastri di partenza, ma si mette pure in pericolo la salute di giocatori, collaboratori, dirigenti e rispettive famiglie».