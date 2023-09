Mai più senza Kvaratskhelia. Non è una minaccia ma solo un consiglio a Garcia per il futuro. L’impiego dell’attaccante georgiano è fondamentale nel gioco del Napoli. Per informazioni chiedere all’attuale ct della Nazionale, Spalletti. L’anno scorso il toscano ha avuto il merito di plasmarlo a dovere e di farlo diventare il miglior giocatore della Serie A e il giovane più bravo della Champions. Un curriculumche non dà spazio a pensieri diversi da quelli del suo utilizzo da parte del nuovo allenatore degli azzurri. Vabbene tenerlo fuori contro il Frosinone per questioni fisiche. Giusto farlo entrare solo nella ripresa con il Sassuolo. Molto probabilmente vale anche la sostituzione al 60 del match con la Lazio. Ma alla ripresa del torneo non ci sono più scusanti. Va utilizzato è sempre. Lo sanno tutti che le qualità del numero 77 sono uniche nel gruppo. Ha una abilità immensa nel superare l’uomo e soprattutto sa calciare senza difficoltà. È stato un peccato che Provedel gli abbia parato quel missile partito a 140 all’ora da fermo da fuori area. Sarebbe stato un gol indimenticabile. Purtroppo non è andata bene. Ha cercato in tutti i modi di caricarsi sulle spalle il Napoli e non c’è riuscito. Poi è stato sostituito da Garcia dopo 15 minuti della ripresa.

L’ALTERNATIVA. Il più grave errore di questa stagione potrebbe essere il ballottaggio tra Kvara e Raspadori. Se a sinistra la coppia è formata da Politano e Lindstrom, a sinistra potrebbe esserci questa idea di far alternare i due ragazzi. Considerato che Jack pare debba giocare a tutti i costi la situazione si complica abbondantemente. Giacomino è un attaccante punto e si è capito che sulle corsie non rende come sa. Sicuramente con Osimhen intoccabile la davanti non troverà molto spazio. Ma da qui ad utilizzarlo nel ruolo di Kvara ce ne vuole. Nello scorso torneo il georgiano aveva come alter ego Elmas e qualche volta Lozano. Ma non per forza dovevano essere utilizzati per forza. Stavolta con Raspadori il discorso è diverso. L’importante è capire che Kvara deve stare al centro del progetto offensivo partenopeo. Altrimenti viene a decadere tutto ciò che è stato costruito l’anno passato. Vabbene voler cambiare qualcosa rispetto a Spalletti. Giustamente Garcia, dall’alto della sua esperienza, vuole metterci del materiale proprio in un Napoli che deve assolutamente provare a vincere di nuovo il campionato. Ma senza il georgiano carico al massimo la storia potrebbe cambiare facilmente. E sicuramente De Laurentiis non sarebbe felice di tutto ciò. Questi giorni di pausa serviranno all’allenatore per capire come migliorare le prestazioni di una squadra che nella ripresa della sfida con la Lazio ha mostrato tante difficoltà tecnico, tattiche e anche fisiche. Kvara non è al100% ma, come dicevano i vecchi del pallone, deve giocare anche con una sola gamba. Ha la qualità di saper inventare la giocata per poter andare in gol e per permettere ai compagni di reparto di segnare.