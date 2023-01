Il Napoli che domina il campionato è però solo quinto come media spettatori. 40.335 la media del pubblico presente al Maradona che ha però una capienza nettamente inferiore a quella di San Siro e dell'Olimpico e non a caso le prime quattro giocano tutte in questi impianti. Al primo posto c'è il Milan con 72.656 di media, poi l'Inter con 72.080, la Roma con 61.794 e poi la Lazio quarta a 42.462.

I prossimi match intanto potrebbero segnare il sorpasso proprio alla Lazio ma per il Napoli è comunque un buon dato considerando i pochi abbonamenti (per non ricordare le polemiche estive e le contestazioni). Solo sesta la Juventus, rimasta senza pienoni nel momento di difficoltà. Di seguito la tabella tratta da Transfermarkt