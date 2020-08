CASTEL DI SANGRO. Il primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro si apre davanti a mille spettatori presenti allo stadio Teofilo Patini. I 34 calciatori convocati da Gennaro Gattuso entrano in campo tra applausi ed ovazioni. Una novità per tutti visto e considerato che per la prima volta c'è la possibilità di assistere alle sedute di lavoro dal post lockdown in poi. Tutti ordinati e rispettando le distanze di sicurezza, i sostenitori partenopei hanno potuto vedere da subito le partitelle.

Giusto il tempo, infatti, di fare qualche giro di campo che l'allenatore e il suo staff ha deciso di far giocare i calciatori. Naturalmente a metà campo e turnando le squadre visti i tanti elementi presenti in zona. Il primo gol di questo primo giorno di ritiro è stato di Elmas. Poi si è messo in evidenza anche Osimhen. Che ha siglato una doppietta. Gattuso ha voluto fare delle prove schierando Mertens assieme al nigeriano. Dries si è spostato a sinistra e durante la sfida spiegava al nuovo arrivato come muoversi in area di rigore. Tanti i passaggi in verticale per l'ex Lille che è stato ben accolto da tutti. Ad uscire anzitempo da un incontro è stato Mario Rui. Il portoghese ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra. Gli è stato applicato una borsa di ghiaccio.

Gattuso si è fatto sentire molto durante le partitelle. Soprattutto per le posizioni da coprire. Molto attivo è stato Milik che nonostante debba andare via ha dimostrato molta professionalità. Alle 18,22 poi, mentre il gruppo stava ultimando l'allenamento con il defaticamento, è arrivato il presidente De Laurentiis. A dargli il benvenuto il sindaco di Castel di Sangro, Caruso. Il patron domani alle 15 sarà presente alla conferenza stampa al Palazzetto dello Sport assieme a Gennaro Gattuso. Il club partenopeo ha comunicato che fino al 4 settembre tutte le sedute di allenamento sono già sold out e quindi non ci saranno più possibilità per accreditarsi. Un successo imminente, dunque, per questo ritiro in Abruzzo dopo dieci anni di lavoro in Trentino.