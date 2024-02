Grande attesa per il Mondiale per Club negli Usa a giugno 2025. Sarà il primo Mondiale per club in versione extralarge: 32 squadre anziché 7, un mese di partite e non più una decina di giorni. Sono già 8 le qualificate per la zona della Uefa: Chelsea, Real Madrid e City (vincitrici di Champions recenti); Bayern, Psg, Inter, Porto e Benfica, avanti nel ranking. Torniamo in Italia: al momento la Juventus è davanti al Napoli per il secondo posto. La Lazio è lontana anche se non aritmeticamente tagliata fuori, mentre il Milan con l’eliminazione dalla Champions non ha più chance. In numeri: Juve 47 punti, Napoli 41, Lazio 33. Il ranking Uefa prevede due punti per ogni successo, uno per il pari, uno per ogni altro turno superato. A questo punto della stagione non contano più i bonus partecipazione e passaggio agli ottavi (9 punti complessivi). Al Napoli servono 6 punti perché, se raggiunge quota 47, sorpassa la Juventus perché ha un risultato migliore nel quadriennio in considerazione (‘20-24). Se non riuscisse a qualificarsi per i quarti, - avversario il Barcellona - lascerebbe via libera ai bianconeri. A meno che la Lazio non arrivi in finale vincendo tutte le sei gare.