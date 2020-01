CASTELLAMMARE. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gennaro Olivieri, morto a 78 anni nella sua Castellammare di Stabia. Ex terzino negli anni Sessanta e Settanta di Juve Stabia, Spal, Roma, Perugia, Salernitana, Nocerina e Puteolana. Dopo la carriera da giocatore, Olivieri intraprese la carriera di allenatore in Campania, prima di entrare nel 1993 nel settore tecnico della Figc. Da commissario tecnico della Nazionale Militare, conquistò nel 1997 la medaglia d'argento al Mondiale di Teheran. Ha allenato tra le altre Paganese e Nocerina per poi dedicarsi ai giovani che tanto ha aiutato. Commosso il ricordo di Nino Scarfato, presidente della AssoAllenatori Campania: «A nome dell’associazione voglio fare le più sentite condoglianze, abbiamo perso una persona meravigliosa».