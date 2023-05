Trasferta consentita per i tifosi napoletani che vorranno seguire la loro squadra a Monza per l'incontro di campionato di domani alle 18. Dopo l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha ritenuto che non sussistano esigenze tali da rendere necessario il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Napoli provenienti dalla Campania per l'incontro Monza-Napoli.