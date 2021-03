Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto dalla procura di Roma, a carico di ignoti, in relazione alla morte di Daniel Guerini, il calciatore diciannovenne della Lazio Primavera morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti. Nell’impatto altri due giovani che viaggiavano con la vittima sono rimasti gravemente feriti, mentre il conducente dell’altra auto coinvolta non ha riportato ferite gravi.

Sul corpo verrà disposta l’autopsia e sono in corso le verifiche per accertare la presenza di videocamere nella zona dell’impatto. Accertamenti saranno effettuati anche sulla velocità delle auto e per verificare le condizioni del manto stradale.