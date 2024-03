Luca Nardi ha vinto il derby azzurro contro Francesco Passaro e ottenuto il pass per la finale della "Napoli Tennis Cup 2024", il torneo challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, con 148.625 euro di montepremi (su terra battuta). Il 20enne di Pesaro, numero due del seeding e 96 del mondo nella seconda semifinale odierna ha sconfitto il 23enne di Perugia, 227 del ranking internazionale, con il punteggio di 3-6 7-5 6-1. Nella finale di domani Nardi affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert, 160 Atp e numero 8 del tabellone, che nell'altra semifinale ha fatto suo il derby transalpino, imponendosi su Corentin Moutet, 107 del mondo e quinta testa di serie del torneo, per 4-6 6-3 6-1.