La Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie A 2019-20 avrà inizio il 25 luglio alle h. 12:00. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

QUESTI I PREZZI

Tribuna Autorità sx *inclusa di ospitalità € 3000,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Posillipo € 999,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Nisida € 749,00 + € 10,00 di prevendita

Distinti€ 499,00 + € 10,00 di prevendita

Curve € 269,00 + € 7,00 di prevendita

Non sono previsti abbonamenti a tariffa ridotta. I diritti di prevendita non si applicano a chi acquista on line

IMPORTANTE: Nel corso della stagione 2018/19, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dello Stadio San Paolo, che hanno modificato la disposizione dei settori e l’ordine delle file e dei posti. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle Universiadi, in alcune zone dello stadio San Paolo sono state allestite strutture tecniche che, di fatto, hanno impedito il completamento del montaggio dei sediolini. Ad esempio, non saranno disponibili le prime due file di tutto l’anello superiore, tutta la Curva B inferiore ed alcuni posti dei settori Distinti, Posillipo e Nisida. Per coloro che erano titolari di mini abbonamento per la stagione 2018.19, per posti non più disponibili, la SSC Napoli riserverà la possibilità di esercitare la precedenza sull’acquisto dell’abbonamento in un posto alternativo vicino.

ACQUISTO ABBONAMENTO E DIRITTO DI PRECEDENZA - La vendita avrà inizio il 25/07/2019 (ore 12:00). Coloro che erano titolari di mini abbonamenti a nove o a sette gare per la stagione 2018/19 potranno esercitare la precedenza per l’acquisto del nuovo abbonamento dal 25/07/2019 (ore 12:00) fino al 31/07/2019 (ore 23:59), sia online che presso i punti plus e le ricevitorie abilitati.

Contestualmente, sarà possibile per tutti acquistare l’abbonamento relativamente ai posti non occupati da precedenza. A partire dalle ore 12:00 dell’1/08/2019 proseguirà la vendita libera.

ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE - Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli e cliccare alla sezione "stadio" oppure alla sezione “biglietti” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli. Gli utenti saranno indirizzati al sito TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il titolo caricandolo elettronicamente sulla Fidelity Card. Alla transazione potranno essere aggiunte, da Ticketone, commissioni di pagamento. Il titolo verrà associato alla Fidelity Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto dell’abbonamento, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre. Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet: https://sport.ticketone.it/post-order

inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto. Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Fidelity Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

I possessori di Fidelity Card avranno l’opportunità di acquistare i titoli attraverso il Call Center 892.101

ACQUISTO PRESSO I PUNTI VENDITA - Per esercitare l’acquisto presso i punti vendita abilitati è necessario esibire la seguente documentazione:

Fidelity Card della SSCNapoli

Tagliando segnaposto nominativo della stagione 2018-19, o fotocopia dello stesso (in caso di esercizio del diritto di precedenza)

Modulo di Richiesta (Anagrafica) 2019-20, debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito web ufficiale della SSC Napoli

Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare

La lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito di TicketOne

VANTAGGI E BENEFIT PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTO

Diritto di Precedenza – possibilità di acquistare in precedenza i tagliandi per le gare Uefa e Coppa Italia.

Cambio Utilizzatore – possibilità di cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento per un numero massimo di 5 partite, esclusivamente con il trasferimento digitale da una Fidelity all’altra: https://sport.ticketone.it/post-order

Allenamenti al San Paolo – possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti, qualora il Napoli dovesse svolgerli allo Stadio San Paolo.

NEL CORSO DELLA STAGIONE, LA SSC NAPOLI SI RISERVA DI COMUNICARE ULTERIORI EVENTUALI BENEFIT MESSI A DISPOSIZIONE IN FAVORE DEI PROPRI TIFOSI ABBONATI

QUESTI I PREZZI CHE SARANNO APPLICATI IN OCCASIONE DELLE SINGOLE PARTITE DEL CAMPIONATO 2019.20

Curve - Distinti - Nisida - Posillipo

Roma €40,00 €70,00 €90,00 €110,00

Juve €40,00 €70,00 €90,00 €110,00

Milan €40,00 €70,00 €90,00 €110,00

Inter €40,00 €70,00 €90,00 €110,00

Atalanta €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Bologna€25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Fiorentina €25,00 €45,00€60,00 €80,00

Lazio €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Torino €25,00€45,00 €60,00 €80,00

Sampdoria €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Genoa €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Udinese €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Cagliari €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Brescia €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Lecce €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Parma €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Sassuolo €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Spal €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Verona €14,00 €30,00 €45,00 €60,00

Abbonarsi è conveniente, è garantito un risparmio del 40% rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite, nonché una riduzione media del 25% rispetto all’ultima campagna abbonamenti 2017.18. Il prezzo degli abbonamenti per la stagione 2019.20 è il più basso delle ultime nove stagioni.

CODICE DI CONDOTTA DELLA SSC NAPOLI

Il protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, con l’intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici”, al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”, ha introdotto il cd. “sistema del gradimento”.

Il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” adottato dalle società stesse.

Attraverso il “sistema di gradimento”, le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini.

In ossequio alle disposizioni del protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 e dell’art. 12 del codice di giustizia sportiva, la SSC Napoli ha adottato il ‘codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ (codice di condotta).

Il codice di condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione delle stesse.

Il codice di condotta è consultabile sul sito ufficiale della SSC Napoli e presso i punti plus. l’acquisto o la cessione omaggio di un titolo di accesso allo stadio san paolo, comporta automaticamente l’accettazione del regolamento di utilizzo dello stadio e del codice di condotta

Lo stadio san paolo è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del regolamento d’uso e del codice di condotta.

La SSCN condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSCN ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.