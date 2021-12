NAPOLI. Tu chiamale se vuoi emozioni maradoniane. Quelle vissute domenica scorsa allo stadio di Fuorigrotta contro la Lazio sono difficili da dimenticare. Soprattutto per il 4-0 finale. Adesso, però, lo spirito di Diego il Napoli se lo deve portare anche al Mapei Stadium. Dove stasera affronta il Sassuolo ammazza Milan. L’impegno è delicato per gli azzurri e lo sanno bene tutti visto che anche l’anno scorso si è sofferto non poco contro gli emiliani. Quindi, massima concentrazione e piede sull’acceleratore dal primo all’ultimo minuto.