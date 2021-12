Il Napoli viene sconfitto in casa dall'Empoli per 1-0 nel match della 17esima giornata della Serie A e scivola al quarto posto in classifica. Gli azzurri di Spalletti, al secondo ko consecutivo, rimangono a 36 punti e vengono scavalcati dall'Atalanta. L'Empoli di Andreazzoli, protagonista di un campionato strepitoso, sale al settimo posto con 26 punti, a sole 2 lunghezze dalla Juventus.

La formazione toscana espugna lo stadio Diego Armando Maradona con la rocambolesca rete di Cutrone, a segno “a sua insaputa" al 70'.

Su corner da sinistra, Anguissa colpisce di testa per liberare l'area. Il pallone rimbalza sulla nuca di Cutrone e schizza verso la porta partenopea: Ospina non riesce a intervenire, 0-1. Il Napoli, che nel primo tempo colpisce una traversa con Elmas, colleziona il secondo legno con Petagna, che centra il palo nell'assedio degli ultimi 20 minuti.

L'Empoli si difende con ordine e conduce in porto la vittoria prestigiosa. Il Napoli inciampa ancora, la vetta si allontana.