45' Niente recupero, finisce qui il primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il Benevento che si trova meritatamente a condurre per 2-0. Decidono la sfida fin qui i gol di Calò ed Improta.

43' Insistono in zona d'attacco gli ospiti e conquistano un calcio di punizione da posizione interessante.

40' Mario Rui ci prova dalla distanza, Paleari non si lascia sorprendere.

39' Bella iniziativa personale di Politano che permette al Napoli di guadagnare un calcio d'angolo.

35' Ancora pericolosi gli stregoni con Elia, il pallone questa volta termina però sul fondo.

34' GOAL BENEVENTO: sanniti incontenibili, Improta firma la rete del raddoppio. Risultato ora sullo 0-2.

30' Non un bel Napoli quello visto fin qui, con gli azzurri che faticano a rendersi seriamente pericolosi. Buona la prova invece del Benevento.

26' Padroni di casa che provano a reagire e conquistano un calcio di punizione in zona d'attacco.

23' GOAL BENEVENTO: gli stregoni passano in vantaggio con la punizione calciata da Calò, autore di una bellissima rete grazie anche alla complicità di Marfella. Risultato ora sullo 0-1.

21' Sanniti vicinissimi al gol del vantaggio con Moncini, la sua conclusione centra in pieno il palo.

20' Brutto pallone perso dal Benevento, prova ad approfittarne Ounas che si invola verso la porta avversaria ma si allunga troppo il pallone, che diventa così facile preda di ePaleari.

18' Ancora Lozano da fuori area, nessun problema per Paleari.

17' Azzurri che provano a farsi vedere dalle parti di Paleari: Lozano ci prova da fuori, decisiva la deviazione in corner da parte della retroguardia beneventana.

12' Spingono molto gli ospiti in questi primi minuti di gioco.

10' Roberto Insigne prova il tiro a giro dalla distanza, la palla si perde alta sopra la traversa.

9' Ounas ci prova da fuori, il pallone termina di poco a lato.

7' Il Napoli prova attraverso il giro palla a trovare gli spazi giusti, la retroguardia avversaria non si scompone.

4' Buon approccio alla gara da parte degli stregoni che provano a farsi vedere in zona d'attacco e conquistano un calcio d'angolo.

1' La partita è iniziata.

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il calcio d'inizio dell'amichevole tra Napoli e Benevento.

BENEVENTO: Paleari, Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon, Calò, Acampora, Elia, R. Insigne, Moncini.

NAPOLI: Marfella, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, Fabian Ruiz, Mario Rui, Politano, Ounas, Lozano, Petagna.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Benevento:

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per l'amichevole tra Napoli e Benevento. Le squadre sono già in campo per la fase di riscaldamento. Calcio d'inizio alle 21.00.