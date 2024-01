Ben tre sono gli squalificati del Napoli nella sfida di questo pomeriggio in casa della Lazio. Walter Mazzarri, però, rischia di perdere altri elementi per la prossima sfida di campionato al Maradona contro il Verona. Nella lista nera dei diffidati, infatti, ci sono delle pedine importanti dello scacchiere partenopeo. Praticamente c’è tutta la difesa che potrebbe rimanere fuori. Si tratta di Di Lorenzo, Mario Rui, Mazzocchi, Juan Jesus e Mario Rui. E siccome sono dei marcatori rischiano seriamente di prendere un giallo da Orsato di Schio. Potrebbe essere una vera e propria “strage” nel reparto arretrato. Si dovrà fare, quindi, massima attenzione altrimenti veramente contro l’Hellas non ci saranno titolari davanti al portiere. Sarebbe opportuno gestire leammonizioni in modo tale da azzerarle perché più si va avanti e più il rischio di non esserci all’incontro successivo aumenta. Kvara a Kajuste, che mancheranno all’Olimpico, praticamente ripartiranno di nuovo da zero.Anche Ngonge è tra i diffidati. Il belga si porta le tre ammonizioni dal Verona. E quindi la deve scontare con la sua nuova squadra. Le sue probabilità di essere punito sono inferiori rispetto agli altri compagni perché non parte titolare e poi gioca in attacco e quindi di solito i falli li subisce. Ma meglio non rischiare anche perché se venisse squalificato non avrebbe la possibilità di sfidare il suo passato domenica prossima allo stadio Maradona. Sicuramente farà molta attenzione assieme a tutti gli altri diffidati che giocano in difesa.