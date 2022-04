È sempre alle prese con gli infortuni Luciano Spalletti. Ogni settimana c'è qualche calciatore che finisce in infermeria. Oltre a Lobotka, per la sfida di domenica pomeriggio ad Empoli potrebbe mancare anche Elmas. Stamattina il macedone si è allenato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro. Dovesse restare fuori dai giochi il tecnico toscano non avrebbe in panchina un elemento che può giocare ovunque in mezzo al campo. Ospina, invece, sembra in netta ripresa dopo la febbre dei giorni scorsi.

Ha svolto, infatti, parte del lavoro da solo e parte con il gruppo. Per Di Lorenzo diventa difficile anche la convocazione. Il terzino, infatti, ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. In Toscana sarà assente anche Koulibaly per squalifica. Al suo posto ci sarà Juan Jesus che farà coppia con Rrahmani. A centrocampo, in sostituzione di Lobotka, ci sarà Demme in cabina di regia con Anguissa e Fabian interni. In attacco Lozano è in vantaggio su Politano mentre Osimhen E Insigne non si toccano.