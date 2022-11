Al Maradona termina sul risultato di 2-0 in favore del Napoli l'anticipo della quattordicesima giornata di campionato tra gli azzurri e l'Empoli. Una partita tosta, combattuta e più equilibrata del previsto, decisa nel secondo tempo dai neoentrati Lozano e Zielinski. Agli ospiti va il merito di averci creduto fino alla fine, dando filo da torcere ai partenopei. Purtroppo per i toscani però, contro gli uomini di Spalletti quest'anno sembra non essercene per nessuno. Quella di oggi per il Napoli rappresenta l'ennesima vittoria stagionale (la decima consecutiva in campionato, ndr). Gli azzurri sono ora lanciatissimi nella classifica di Serie A, primi a quota 38 punti con ben 9 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo (i rossoneri sono impegnati stasera a Cremona, ndr). Ottima fin qui la cavalcata dei partenopei che, in caso di un ulteriore successo sabato contro l'Udinese, chiuderebbero questa prima parte di campionato nel migliore dei modi possibili. Non ci sono più parole per descrivere questa squadra strepitosa. Lo scudetto a questo punto sembra non essere soltanto un sogno.

LA CRONACA DI NAPOLI-EMPOLI

90'+4' Pairetto fischia la fine delle ostilità. Risultato finale Napoli-Empoli 2-0. Decidono la sfida i gol di Lozano e Zielinski.

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.

90' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Lobotka ed Osimhen, dentro Demme e Simeone.

88' GOAL NAPOLI: gli azzurri chiudono la partita con Zielinski, anche lui subentrato a gara in corso. Risultato ora sul 2-0.

86' Insistono gli azzurri in zona d'attacco e conquistano un calcio d'angolo.

85' Ultimo cambio tra le fila dell'Empoli: fuori Marin, dentro Ekong.

81' Ancora pericoloso il Napoli con Osimhen. Nulla di fatto in questo caso.

74' Secondo giallo e dunque espulsione per l'ex della sfida Sebastiano Luperto.

73' Doppia sostituzione tra le fila dell'Empoli: fuori Bandinelli e Baldanzi, dentro Grassi ed Henderson.

69' GOAL NAPOLI: dagli undici metri si presenta il neoentrato Lozano, che non sbaglia e deposita in rete il pallone dell'1-0.

67' Osimhen steso nell'area di rigore avversaria. Pairetto concede il penalty al Napoli.

65' Tre cambi tra le fila del Napoli: fuori Ndombele, Politano e Raspadori, dentro Zielinski, Lozano ed Elmas.

63' Insiste il Napoli, ma gli ospiti concedono poco e niente.

61' Cartellino giallo per Parisi.

59' Doppia sostituzione tra le fila dell'Empoli: fuori Haas e Satriano, dentro Akpa Akpro e Lammers.

57' Ostigard è il primo ammonito tra le fila del Napoli.

53' Ancora pericolosi i partenopei con Anguissa. Pallone sul fondo.

50' È partito forte il Napoli in questo avvio di seconda frazione.

47' Subito pericolosi gli azzurri con Osimhen. Il colpo di testa dell'attaccante nigeriano termina però alto sopra la traversa.

46' Pairetto fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dall'Empoli.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco. È tutto pronto a Fuorigrotta per il secondo tempo di Napoli-Empoli.

45' Pairetto fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

39' Ammonizione per l'ex della sfida Sebastiano Luperto.

36' Continuano a spingere i partenopei e guadagnano un corner.

30' Azzurri che provano attraverso il giropalla a trovare i varchi giusti per colpire.

25' Il Napoli ha il 77% di possesso palla. Nonostante ciò il risultato resta bloccato sullo 0-0.

22' Seconda ammonizione per l'Empoli: Pairetto estrae il cartellino giallo nei confronti di Satriano.

16' Vicario rischia il pasticcio, Osimhen però non riesce ad approfittarne per un pelo.

15' Bandinelli riceve il primo cartellino giallo dell'incontro.

11' Provano a schiacciare il piede sull'acceleratore gli azzuri, che conquistano un calcio d'angolo.

10' Inizia a crescere il Napoli dopo il buon avvio degli ospiti.

9' Napoli vicino al vantaggio con Mario Rui sugli sviluppi del calcio piazzato. Pallone di poco a lato.

8' Stojanovic stende Raspadori al limite dell'area di rigore. Calcio di punizione in favore del Napoli da un'ottima posizione.

7' Ospiti che provano con insistenza a farsi vedere in zona d'attacco, per poi pressare a tutto campo in fase di non possesso.

4' Buono l'avvio di gara dell'Empoli, che fa capire fin da subito agli azzurri che ci sarà da sudare fino al novantesimo.

1' Pairetto fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il calcio d'inizio di Napoli-Empoli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Haas, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Bajrami, Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli:

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Empoli, anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Calcio d'inizio alle 18.30, arbitro designato per l'incontro è il signor Pairetto.