NAPOLI. Il Napoli Femminile non si ferma sul mercato nonostante il primo posto in classifica. Il club azzurro, presieduto da Lello Carlino, ha compiuto un ulteriore sforzo per concretizzare due arrivi dall’estero che vanno ulteriormente ad arricchire l’organico a disposizione del tecnico Giuseppe Marino per centrare l’obiettivo della promozione in A. Arrivano infatti a Napoli Patrycja Jerzak e Selma Hlifarsdottir. La Jerzak, classe 1998, è un laterale destro di origine polacca (è nata a Rybnik) e passaporto svedese che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Università del Connecticut. La Hlifarsdottir, invece, è un portiere islandese classe 1997. Proviene dall’Haukar, club nel quale ha disputato le ultime due stagioni. Entrambe dovrebbero essere a disposizione per il match di domenica in casa della Lazio.