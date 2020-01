Siamo alla vigilia della sfida che domani sera, allo stadio San Paolo, vedrà contrapporsi Napoli e Fiorentina. L'allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, dovrà far fronte alle numerose assenze: Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam e Mertens risultano ancora indisponibili. Il tecnico calabrese dovrà inoltre rinunciare anche a Mario Rui, squalificato per una giornata dal giudice sportivo a seguito dell'ammonizione rimediata nella gara contro la Lazio. Probabile è la riconferma di Ospina tra i pali, Alex Meret è stato convocato ma non è ancora al massimo della condizione e potrebbe accomodarsi in panchina. Figurano tra i convocati anche i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka, non è da escludere il loro impiego a gara in corso. In difesa si rivede Sebastiano Luperto che, insieme a Manolas, formerà con ogni probabilità la coppia di centrali, con Hysaj e Di Lorenzo sulle fasce. Si prospetta l'ennesima panchina, invece, per Lorenzo Tonelli che oggi ha festeggiato il trentesimo compleanno. Il difensore toscano non ha ancora collezionato presenze con la maglia del Napoli in questa stagione. Per quanto riguarda i viola, è probabile che Giuseppe Iachini punti di nuovo sul neo acquisto, Patrick Cutrone, titolare dal primo minuto. A completare la coppia d'attacco assieme all'ex Milan ci sarà Chiesa. Di seguito le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Luperto, Manolas, Di Lorenzo, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone