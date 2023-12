Conquistati gli ottavi di Champions, il Napoli deve rimettere in sesto il campionato: -1 dal quarto posto di Bologna e Roma, -5 dal terzo posto del Milan. Bisogna ricominciare a correre perché per un posto nella prossima Champions sono in lizza anche Fiorentina (a pari punti degli azzurri) e Atalanta (un punto sotto). Una lunga sfida fra cinque squadre.

Dopo Atalanta, Inter e Juventus, il calendario propone Cagliari, Roma (fuori), Monza e poi si va nel nuovo anno. C’è sempre l’attesa del filotto di tre vittorie consecutive per andare più su. Finora il Napoli non è andato oltre due consecutivi successi pieni. E c’è da restituire al Maradona la forza casalinga, sinora 4 sconfitte, il pareggio col Milan, le vittorie con Sassuolo e Udinese, 7 punti. In casa hanno fatto peggio solo quattro quadre del fondo-classifica.

Oggi, la sfida di mezza sera col Cagliari, che fuori casa non ha mai vinto (due pareggi con Torino e Salernitana), ma sul suo campo ha messo insieme 11 punti, si annuncia ricca di insidie per la capacità della formazione sarda, ispirata da Claudio Ranieri, di non arrendersi mai (due successi acciuffati nell’extra-time). In trasferta ha perso di misura contro Lazio (0-1) e Juventus (1-2). Il Napoli dovrà sfoderare una gran partita per domarla.

Il Napoli ha l’ottavo attacco casalingo. L’ultimo gol al Maradona in campionato risale alla prodezza di Raspadori contro il Milan, due partite e 27 minuti fa. Osimhen, presente-assente, ha segnato tre reti, Zielinski due. Mancano i gol di Kvaratskhelia, uno solo a Fuorigrotta nella scorpacciata contro l’Udinese, il 27 settembre, ultima vittoria di campionato al Maradona.

Il lavoro di Mazzarri per riportare il Napoli a un livello alto sarà lungo e il recupero della condizione fisica più brillante non avverrà in poco tempo. Mazzarri sta lavorando anche per limare gli errori difensivi, settima difesa del campionato, 12 gol presi in casa, sei fuori.

Il Cagliari, in lotta per salvarsi, un punto appena sopra la zona-retrocessione, è formazione combattiva (4-3-1-2) con la mediana pronta a sostenere la difesa. Contro il Napoli farà muro speculando sulle sortite offensive del peruviano Lapadula, reduce da una operazione al naso (frattura per la scarpata di Tressoldi nel match di lunedì contro il Sassuolo) e di Pavoletti pericoloso nel gioco aereo, protagonisti i due della rimonta sul Sassuolo (94’ Lapadula, 99’ Pavoletti), più gli inserimenti offensivi dei centrocampisti Viola e Dossena. Sembra poca cosa, ma ci vorrà un Napoli di grande equilibrio per evitare sorprese.

L’attesa maggiore è per un confortante risveglio dell’attacco azzurro. Il Napoli vanta il maggior numero di tiri verso la porta avversaria, ma è insoddisfacente il numero dei tiri nello specchio della porta. Osimhen avrà più minutaggio nelle gambe per tornare ad essere l’assaltatore maggiore. Politano è in gran forma. Kvaratskhelia dovrà liberarsi da questo periodo in ombra. Combatte, ma ha meno successo nelle penetrazioni. Dovrà aggredire lo spazio più che ricevere la palla tra i piedi, contrastato immediatamente da due avversari. Mancherà ancora Mario Rui per il miglior tandem sulla sinistra. Mancano le conclusioni dei centrocampisti da fuori area.

Il Napoli non può fallire la partita di stasera per aggredire l’alta classifica. Non basterà la tecnica superiore, ci vorrà molta determinazione, corsa intelligente, attenzione difensiva soprattutto sui calci piazzati smorzando sul nascere i cross dell’avversario, maggiore velocità nel possesso-palla e nella costruzione offensiva. Il Cagliari non renderà vita facile agli azzurri. E’ scontato. Ma il Napoli ha un solo traguardo, la vittoria.