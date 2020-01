Benvenuti alla cronaca in diretta della partita Napoli-Juventus, posticipo della ventunesima giornata di campionato della Lega Serie A.

Al San Paolo sono presenti circa 40.000 spettatori. Fischio d'inzio alle ore 20:45, arbitro del match sarà Maurizio Mariani.

Il Napoli, reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica, con 24 punti raccolti in 20 partite.

Discorso diverso per la Juventus, i bianconeri occupano il primo posto nella graduatoria della Serie A e arrivano al San Paolo reduci dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia.

Numerose le assenze in casa Napoli: Koulibaly, Malcuit, Ghoulam e Mertens risultano ancora indisponibili e a loro si aggiunge anche Allan. Il centrocampista è infatti tornato in Brasile per la nascita del figlio. Si rivede, invece, Maksimovic che ha recuperato dall'infortunio e figura tra i convocati.

Tante assenze anche tra i bianconeri: Sarri dovrà fare a meno di Chiellini, Demiral, De Sciglio e Khedira che risultano ancora infortunati. Per il big match del San Paolo non è stato convocato nemmeno Emre Can, il tedesco sembra ormai vicinissimo alla cessione.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo allo Stadio San Paolo.

Fa il suo ingresso sul terreno di gioco anche Maurizio Sarri, accolto dai fischi del pubblico.

Tutto pronto a Fuorigrotta, le squadre si schierano in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Mariani.

1' Inizia Napoli-Juventus, primo pallone giocato dalla formazione bianconera.

3' Bella palla di Demme a cercare Milik nell'area di rigore avversaria. Il polacco non riesce a concludere verso la porta.

4' Pressing asfissiante del Napoli: Szczesny è costretto a risolvere in fallo laterale.

6' Si gioca in spazi strettissimi, la Juve prova a palleggiare ma il Napoli tiene bene il campo e recupera il possesso della sfera.

7' Primo calcio d'angolo del match a favore del Napoli.

8' Sugli sviluppi del corner il Napoli si rende pericoloso con un colpo di testa di Milik, la conclusione del polacco è però troppo alta. Si riprende con il rinvio dal fondo in favore della Juve.

11' Fallo in attacco di Dybala su Di Lorenzo. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore degli azzurri.

13' Possesso palla sterile da parte della Juventus, gli azzurri non concedono spazi.

15' Ci prova Cristiano Ronaldo con un tiro da fuori. La conclusione del portoghese è troppo alta.

16' Occasione Napoli: Insigne cerca il taglio di Callejon con una palla alta. Lo spagnolo colpisce la sfera di testa ma non riesce a imprimerle la potenza giusta. Para senza problemi Szczesny.

19' Il possesso palla della Juventus costringe il Napoli ad abbassarsi, ma la formazione bianconera non riesce a rendersi pericolosa nell'area di rigore azzurra.

20' Il Napoli recupera il pallone e riparte. Mario Rui prova il tiro da fuori, la conclusione finisce alta non di molto.

22' Partita bloccata dal punto di vista tattico. Le due squadre cercano di non sbilanciarsi e di non concedere spazi.

24' Fallo tattico di Demme su Dybala nella metà campo del Napoli. Si ripartirà con un calcio di punizione per i bianconeri.

25' Problemi al polpaccio per Lorenzo Insigne. Da valutare le condizioni del capitano del Napoli. Si riscalda intanto Elmas.

26' Insigne pesca Milik con un pallone al bacio. Ci mette una pezza la difesa bianconera, si ripartirà con il corner per il Napoli.

28' Bella azione del Napoli, gli azzurri partono dalla difesa e arrivano a concludere nell'area di rigore avversaria con Milik. Il pallone viene deviato in calcio d'angolo.

30' Prima ammonizione della partita per Diego Demme.

33' La Juve si rende pericolosa nell'area di rigore del Napoli con Alex Sandro. Manolas chiude ogni spazio e costringe il bianconero a portare la palla fuori dal campo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per gli azzurri.

35' Confusione a ridosso dell'area di rigore azzurra. Finiscono a terra Higuain, Callejon e Demme. Mariani sospende il gioco e assegna un calcio di punizione al Napoli.

39' Higuain pescato in fuorigioco. Il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella propria metà campo.

40' Juve in avanti: la palla arriva a Dybala in area di rigore. L'argentino non riesce però a concludere e commette fallo. Il Napoli può respirare.

42' Punizione per la Juve nella metà campo azzurra: Dybala cerca Ronaldo in area di rigore, ma la conclusione del portoghese finisce alta sopra la traversa.

45' Il quarto uomo segnala che ci sarà un solo minuto di recupero in questo primo tempo.

45'+1' Mariani fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre tornano negli spogliatoi, il risultato è fermo sullo 0-0.

Primo tempo con poche emozioni al San Paolo. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere in questa prima frazione di gioco. I due allenatori hanno preparato benissimo la partita dal punto di vista tattico. Qualche occasione, sia da un lato che dall'altro, ma poco spettacolo fino a questo momento.

Buona la prova offerta dal Napoli nel primo tempo, gli azzurri aspettano la Juve senza concedere spazi, si difendono bene e cercano di sfruttare al meglio le ripartenze. Manca un pizzico di lucidità in fase offensiva.

Buona anche la prestazione dei bianconeri fino a questo momento. Gli uomini di Sarri cercano di prendere in mano le redini del match, ma non riescono ad incidere negli ultimi 20 metri. Il pareggio è, fino ad ora, il risultato più giusto per quello che si è visto in campo.

Squadre nuovamente in campo al San Paolo, tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Juventus.

46' Inizia il secondo tempo a Fuorigrotta, primo pallone giocato dal Napoli.

47' Punizione per la Juventus nella metà campo azzurra: i bianconeri non riescono ad impensierire la retroguardia dei partenopei.

48' Mario Rui tenta l'azione personale e arriva a ridosso dell'area di rigore bianconera: la conclusione del portoghese risulta però debole e finisce oltre la linea di fondo.

50' Prima sostituzione tra le fila della Juventus: Rabiot sostituisce l'infortunato Pjanic.

52' Insigne cerca Milik in profondità. L'anticipo di De Ligt impedisce al polacco di trovarsi a tu per tu con Szczesny.

53' La Juventus trova la via del goal con Cristiano Ronaldo. La posizione di partenza in fuorigioco di Higuain però costringe Mariani ad annullare la rete.

54' Zielinski prova la conclusione da fuori area. Ne esce un buon tiro che finisce fuori non di molto.

56' Azione d'attacco del Napoli: il fallo di Milik su Alex Sandro costringe Mariani a fermare il gioco e permette ai bianconeri di respirare.

59' Possesso palla da parte della Juventus: i bianconeri cercano di trovare spazi ma il Napoli non concede nemmeno un centimetro agli avversari.

61' Ripartenza del Napoli: Bentancur stende Zielinski e viene ammonito. Si riprenderà con un calcio di punizione nella metà campo dei bianconeri.

62' GOAL NAPOLI: bell'azione dei partenopei, Insigne prova la conclusione da 25 metri, Szczesny respinge ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Zielisnki che insacca il pallone. Il risultato è ora sull'1-0 in favore degli azzurri.

65' La Juventus prova a reagire, ma il Napoli continua a difendersi egregiamente. I bianconeri non trovano gli spazi per rendersi pericolosi.

68' Punizione per la Juventus nella metà campo del Napoli: sul cross di Dybala, Ronaldo non riesce ad incornare la sfera. Parata in scioltezza per Alex Meret.

69' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: Lobotka sostituisce Demme. Il tedesco era già ammonito e rischiava il cartellino rosso.

70' Sospetto fallo di mano nell'area di rigore bianconera: i partenopei chiedono il penalty, Mariani lascia proseguire.

72' Punizione da fuori per la Juventus: sugli sviluppi nessun bianconero riesce ad arrivare sulla sfera, Milik risolve in calcio d'angolo.

72' Doppio cambio tra le fila della Juve: Bernardeschi sostituisce Dybala mentre Douglas Costa subentra al posto di Matuidi.

74' Cross di Callejon nell'area di rigore juventina, Insigne prova l'acrobazia ma il pallone finisce alto sul fondo.

77' Calcio d'angolo in favore della Juventus: si presentano in 7 nell'area di rigore azzurra, ma nessuno riesce ad incornare la sfera. Riparte il Napoli.

80' Insigne dà una grossa mano ai suoi anche in fase difensiva, subisce fallo e si prende gli applausi del San Paolo.

81' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Elmas sostituisce Zielinski. Standing ovation per l'autore del goal che fino a questo momento decide il match.

82' Retropassaggio rischioso di Mario Rui: il portoghese rischia di fornire un assist decisivo ai bianconeri ma Meret ci mette una pezza e blocca il pallone.

84' Ottima progressione di Insigne che supera due avversari e viene atterrato da De Ligt. Il difensore bianconero viene ammonito, il gioco ripartirà con un calcio di punizione in favore del Napoli.

86' GOAL NAPOLI: grande azione degli azzurri, Milik arriva alla conclusione ma la palla raggiunge Callejon sulla fascia destra. Lo spagnolo mette un gran cross al centro e Lorenzo Insigne trova il goal con un tiro al volo stupendo. Il risultato ora è sul 2-0 in favore dei partenopei.

90' GOAL JUVENTUS: Cristiano Ronaldo soprende la difesa azzurra e accorcia le distanze. Il risultato è ora sul 2-1.

90' Il quarto uomo segnala che saranno 4 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

90'+2' La Juventus prova a rendersi pericolosa: palla alta verso Ronaldo nell'area di rigore azzurra, il portoghese però commette fallo su Mario Rui e viene ammonito per le proteste.

90'+4' Cuadrado crossa il pallone verso l'area di rigore avversaria, Higuain tenta l'acrobazia ma Meret blocca la sfera.

90'+5' Mariani fischia la fine dei giochi. Risultato finale 2-1 in favore del Napoli.