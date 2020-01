Benvenuti alla cronaca in diretta della partita Napoli-Juventus, posticipo della ventunesima giornata di campionato della Lega Serie A.

Al San Paolo sono presenti circa 40.000 spettatori. Fischio d'inzio alle ore 20:45, arbitro del match sarà Maurizio Mariani.

Il Napoli, reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica, con 24 punti raccolti in 20 partite.

Discorso diverso per la Juventus, i bianconeri occupano il primo posto nella graduatoria della Serie A e arrivano al San Paolo reduci dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia.

Numerose le assenze in casa Napoli: Koulibaly, Malcuit, Ghoulam e Mertens risultano ancora indisponibili e a loro si aggiunge anche Allan. Il centrocampista è infatti tornato in Brasile per la nascita del figlio. Si rivede, invece, Maksimovic che ha recuperato dall'infortunio e figura tra i convocati.

Tante assenze anche tra i bianconeri: Sarri dovrà fare a meno di Chiellini, Demiral, De Sciglio e Khedira che risultano ancora infortunati. Per il big match del San Paolo non è stato convocato nemmeno Emre Can, il tedesco sembra ormai vicinissimo alla cessione.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo allo Stadio San Paolo.

Fa il suo ingresso sul terreno di gioco anche Maurizio Sarri, accolto dai fischi del pubblico.

Tutto pronto a Fuorigrotta, le squadre si schierano in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Mariani.

1' Inizia Napoli-Juventus, primo pallone giocato dalla formazione bianconera.

3' Bella palla di Demme a cercare Milik nell'area di rigore avversaria. Il polacco non riesce a concludere verso la porta.

4' Pressing asfissiante del Napoli: Szczesny è costretto a risolvere in fallo laterale.

6' Si gioca in spazi strettissimi, la Juve prova a palleggiare ma il Napoli tiene bene il campo e recupera il possesso della sfera.

7' Primo calcio d'angolo del match a favore del Napoli.

8' Sugli sviluppi del corner il Napoli si rende pericoloso con un colpo di testa di Milik, la conclusione del polacco è però troppo alta. Si riprende con il rinvio dal fondo in favore della Juve.

11' Fallo in attacco di Dybala su Di Lorenzo. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore degli azzurri.

13' Possesso palla sterile da parte della Juventus, gli azzurri non concedono spazi.

15' Ci prova Cristiano Ronaldo con un tiro da fuori. La conclusione del portoghese è troppo alta.

16' Occasione Napoli: Insigne cerca il taglio di Callejon con una palla alta. Lo spagnolo colpisce la sfera di testa ma non riesce a imprimerle la potenza giusta. Para senza problemi Szczesny.

19' Il possesso palla della Juventus costringe il Napoli ad abbassarsi, ma la formazione bianconera non riesce a rendersi pericolosa nell'area di rigore azzurra.

20' Il Napoli recupera il pallone e riparte. Mario Rui prova il tiro da fuori, la conclusione finisce alta non di molto.

22' Partita bloccata dal punto di vista tattico. Le due squadre cercano di non sbilanciarsi e di non concedere spazi.

24' Fallo tattico di Demme su Dybala nella metà campo del Napoli. Si ripartirà con un calcio di punizione per i bianconeri.

25' Problemi al polpaccio per Lorenzo Insigne. Da valutare le condizioni del capitano del Napoli. Si riscalda intanto Elmas.

26' Insigne pesca Milik con un pallone al bacio. Ci mette una pezza la difesa bianconera, si ripartirà con il corner per il Napoli.

28' Bella azione del Napoli, gli azzurri partono dalla difesa e arrivano a concludere nell'area di rigore avversaria con Milik. Il pallone viene deviato in calcio d'angolo.