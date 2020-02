In programma oggi alle 15:00 il match del San Paolo tra Napoli e Lecce, valido per la ventitreesima giornata della Lega Serie A. C'è entusiasmo in casa Napoli dopo le tre vittorie consecutive con Lazio, Juventus e Sampdoria, a Fuorigrotta sono attesi più di 40.000 spettatori. Ad arbitrare l'incontro sarà Antonio Giua. Gli uomini di Gattuso occupano in questo momento l'undicesimo posto a quota 30 punti e una vittoria contro i pugliesi potrebbe riavvicinare ulteriormente gli azzurri alla 'zona Europa'. Ancora indisponibili Malcuit e Ghoulam, l'allenatore calabrese ha però recuperato Koulibaly che partirà con ogni probabilità dal primo minuto. A centrocampo, Fabian Ruiz non è al top della condizione e potrebbe accomodarsi in panchina, mentre Allan sembra favorito su Lobotka. Per quanto riguarda il reparto offensivo, è probabile l'esordio di Politano dal primo minuto, inoltre Milik pare aver vinto il ballottaggio con Mertens. Il Lecce, invece, arriva al San Paolo reduce dalla schiacciante vittoria per 4-0 ai danni del Torino. L'allenatore dei pugliesi, Fabio Liverani, dovrà ancora rinunciare a Babacar, alle prese con influenza e problemi fisici. Non ci dovrebbero essere novità nell'11 titolare mandato in campo dal tecnico romano. Di seguito le probabili formazioni della partita.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Deiola, Petriccione, Majer, Mancosu, Falco, Lapadula.