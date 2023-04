82' - MAIGNAN PARA IL RIGORE A KVARATSKHELIA! Il georgiano calcia alla destra per francese che si distende e devia il pallone.

80' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Cross basso di Di Lorenzo, Tomori tocca col braccio sinistro entrando in scivolata: Marciniak indica il dischetto!

74' - Ultimi due cambi per il Napoli: entrano Raspadori e Ostigard al posto di Zielinski e Rrahmani.

72' - Sinistro a giro di Zielinski da fuori area: conclusione sporcata e palla in angolo.

68' - Cambio in casa Milan: Origi prende il posto di uno stremato Giroud.

64' - OLIVERA! Sugli sviluppi di un corner l'uruguaiano è tutto solo sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina a lato.

63' - Cambio per il Napoli: esce Ndombele ed entra Elmas.

60' - LOZANO! Ndombele scarica sul Chucky sul lato corto dell'area: il messicano rientra sul mancino e calcia, spedendo non molto lontano dallo specchio.

59' - Sostituzione per il Milan: fuori Diaz, dentro Messias.

58' - KVARATSKHELIA! Dribbling in mezzo a Calabria e Krunic, ingresso in area e sinistro alto di poco sopra la traversa.

54' - Il Milan si difende benissimo e non concede spazi al Napoli.

51' - Kvaratskhelia prova a partire in contropiede e fa quaranta metri palla al piede, poi cerca Lozano in area ma sbaglia la misura dell'appoggio.

49' - Avvio deciso del Napoli che sta provando a dare l'assalto alla porta di Maignan.

47' - KVARATSKHELIA! Napoli subito vicino al pareggio. Bel dribbling di Kvaratskhelia su Calabria e sinistro da posizione defilata che termina di poco alto sopra la traversa.

46' - Nessun cambio all'intervallo.

22:08 - SI RIPARTE! INIZIA LA RIPRESA!

21:52 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45'+6 - Giallo per Di Lorenzo a causa di un fallo su Bennacer, lanciato in contropiede.

45'+4 - Osimhen fa a sportellate in area con i centrali del Milan, si aiuta con un braccio che tocca la palla e poi segna ma è tutto fermo: fallo di mano del nigeriano.

45'+3 - Tentativo di Lobotka da fuori area: Krunic fa muro. Il Napoli continua ad attaccare.

45'+1 - Fallo tattico di Tonali su Osimhen: giallo per lui.

45' - L'arbitro concede 6 minuti di recupero.

43' - GOL DEL MILAN! Ndombele perde palla al limite dell'area avversaria, Leao parte dalla sua metà campo e punta l'area: dribbling secco prima su Di Lorenzo e poi su Rrahmani e appoggio per Guroud che a porta vuota insacca la sfera.

39' - Altro attacco del Napoli a pieno organico. Lozano cerca di calciare, ma arriva addirittura Giroud in ripiegamento a mettersi tra palla e piede per farsi scalciare. Punizione.

38' - Check terminato, tutto regolare. Si parte da corner.

37' - Palla in area per Lozano, che finisce a terra su un intervento di Leao. Per l'arbitro è angolo. Check in corso.

33' - Non ce la fanno Mario Rui e Politano: doppio cambio per il Napoli, entrano Olivera e Lozano.

32' - Problema muscolare anche per Mario Rui, si ferma il gioco.

32' - Politano in lacrime, si riscalda Lozano.

31' - Politano perde un duello con Theo e poi si accascia a terra. Entra in campo lo staff sanitario azzurro.

28' - GIROUD! CHE PARATA DI MERET! Imbucata in area per il francese, che si gira bene ed esplode il mancino da distanza ravvicinata: Meret col piede dice di no.

26' - ZIELINSKI! Sovrapposizione interna di Di Lorenzo che appoggia in area per l'accorrente Zielinski: tiro debole, blocca Maignan.

25' - Il match riprende con i due azzurri che rientrano sul terreno di gioco.

24' - Gioco fermo adesso per un problema a Lobotka e Juan Jesus che involontariamente si sono scontrati di testa.

23' - MERET PARA IL RIGORE A GIROUD! Il centravanti del Milan calcia alla sinistra del portiere del Napoli che si distende e devia la conclusione.

21' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Mario Rui entra in ritardo su Leao che è bravo a scaricare subito palla. Per Marciniak nessun dubbio: penalty.

19' - POLITANO! Altro tentativo dell'esterno del Napoli che strozza la conclusione che si spegne sul fondo.

16' - Dribbling e destro di Kvaratskhelia, ma il tiro del georgiano viene nuovamente murato.

13' - POLITANO - L'esterno del Napoli si mette in proprio, si accentra e scarico un mancino potente che termina di poco a lato.

10' - Continua l'assedio del Napoli. Ndombele manda Di Lorenzo sul fondo, sul cross è bravissimo Kjaer ad anticipare Osimhen.

8' - Inizio arrembante del Napoli, il Milan si difende e non riesce a ripartire.

5' - MARIO RUI! Ci prova il portoghese dalla punizione dal limite: sinistro sporcato dalla barriera e fuori, a lato, non di molto.

4 - Kvaratskhelia viene steso al limite, fischia Marciniak: punizione interessante per il Napoli.

2' - Primo spunto di Kvaratskhelia in mezzo a due. Il georgiano passa poi da Ndombele, che forza subito la giocata per Zielinski: Krunic lascia sfilare sul passaggio sbagliato.

21:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:58 - Boato incredibile del Maradona al termine dell'inno della Champions.

20:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Atmosfera da brividi al Maradona, quasi tutto pronto per Napoli-Milan!

20:54 - Continua la contestazione nei confronti di Theo dopo la gara d'andata tra Napoli e Milan. Fischi assordanti per Theo Hernandez all’annuncio formazioni. Inoltre il pubblico del Maradona riserva il coro "Figlio di put***a" per il terzino rossonero.

20.48 - Grosso striscione esposto in Curva A per la super sfida di Champions League contro il Milan. E' chiaro il messaggio dei tifosi alla squadra: "Vogliamo 60mila leoni!”.