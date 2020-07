Tutto pronto allo stadio San Paolo di Fuorigrotta per il big match tra Napoli e Milan, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

Gli azzurri occupano attualmente il sesto posto in classifica a quota 51 punti e una vittoria oggi permetterebbe alla formazione partenopea di agganciare la Roma al quinto posto. Il Milan invece è momentaneamente settimo a quota 49 e, in caso di vittoria, supererebbe proprio il Napoli agganciando la sesta posizione valida per la qualificazione alla prossima Europa League.

Arbitro dell'incontro sarà Federico La Penna.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Paqueta, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto per Napoli-Milan, si attende solo il fischio d'inizio del signor La Penna.

1' La partita è iniziata, il primo pallone è giocato dal Napoli.

4' Gli azzurri provano attraverso il giropalla a trovare gli spazi giusti per rendersi pericolosi, la difesa rossonera non si lascia impensierire.

7' Azione offensiva del Milan, Mario Rui è costretto a concedere un calcio d'angolo.

9' Scontro tra Di Lorenzo e Theo Hernandez, il rossonero ha la peggio e rimane a terra dolorante. La Penna fischia un calcio di punizione per il Milan e ammonisce il terzino azzurro.

12' Contatto tra Calhanoglu e Zielinski, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

14' Grandissima azione di Mertens che parte dalla corsia sinistra, ne salta due e arriva a concludere all'interno dell'area di rigore rossonera, decisiva la deviazione di Donnarumma che nega al belga la gioia del goal.

16' Un'altra buon'azione offensiva del Napoli, la difesa rossonera risolve in corner.

19' Mertens semina ancora il panico all'interno dell'area di rigore rossonera, il pallone arriva sui piedi di Callejon che a tu per tu con Donnarumma si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore milanista. Nulla di fatto.

20' GOAL MILAN: la formazione rossonera si porta in vantaggio in seguito ad un rovesciamento di fronte, la rete porta la firma di Theo Hernandez, l'assist invece è di Rebic. Risultato ora sullo 0-1.

23' Prova a reagire il Napoli con Zielinski: il centrocampista polacco cerca la porta con un gran tiro da fuori, il pallone si spegne però sul fondo.

25' Cooling break in corso, le squadre si dissetano nei pressi delle rispettive panchine, il gioco è momentaneamente fermo.

27' Cooling break terminato, il gioco riprende con il Milan in possesso del pallone.

30' Fallo di Mario Rui ai danni di Bennacer, La Penna fischia un calcio di punizione in favore del Milan e ammonisce il terzino azzurro.

33' Bell'iniziativa di Koulibaly che prova con il fisico ad avanzare verso l'area di rigore avversaria e viene atterrato. Calcio di punizione in favore del Napoli nella metà campo rossonera.

34' GOAL NAPOLI: sugli sviluppi del calcio di punizione conquistato da Koulibaly, Donnarumma non riesce a bloccare il pallone, la sfera termina così sui piedi di Di Lorenzo che altro non deve fare se non depositarla in rete. Risultato ora sull'1-1.

37' Prova ancora a farsi vedere il Napoli dalle parti di Donnarumma, Fabian Ruiz conquista un calcio d'angolo.

39' Fallo di Conti ai danni di Mertens, il gioco riprenderà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

41' Ci prova Fabian Ruiz da fuori, la conclusione del centrocampista spagnolo si perde però sul fondo.