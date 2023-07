NAPOLI PRIMO TEMPO: Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (35' Olivera), Folorunsho, Demme, Elmas, Politano, Zedadka, Simeone. All. Garcia.

NAPOLI SECONDO TEMPO: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Anguissa, Lobotka (89' Coli Saco), Zielinski, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen.

SPAL: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci. All. Di Carlo

Arbitro: Tremolada di Monza

Marcatori: 63' Puletto, 73' Anguissa

Finisce in pareggio la seconda amichevole del Napoli a Dimaro Folgarida. Un test caratterizzato e condizionato da un costante acquazzone che ha accompagnato l'intera gara. Primo tempo giocato a ritmo basso, anche per i carichi di preparazione, mentre nella ripresa c'è l'atteso rientro con la maglia scudettata dei più attesi protagonisti dello scorso campionato. Si alza l'intensità di manovra e il Napoli va in bella combinazione prima con Osimhen-Kvara che colpisce la traversa, poi con un colpo delizioso di Raspadori che sfiora il gol. Segna a sorpresa la Spal con un pregevole colpo a sensazione di Puletto che trova un pallonetto da oltre 40 metri. Pareggia subito il Napoli con Anguissa lanciato da Zielinski e da una finta decisiva di Osimhen. Proprio Victor potrebbe segnare il sorpasso quasi al 90esimo ma è abile Alfonso a uscire con tempismo. Gli azzurri lasciano così il Trentino per riprendere la preparazione in Abruzzo con la prima delle amichevoli internazionali che si giocheranno a Castel di Sangro contro l'Hatayspor sabato 29 luglio allo Stadio Teofilo Patini.

PRIMO TEMPO

19' - destro di Folorunsho che esce vicinissimo al palo

23' - volata di Zanoli che centra per Simeone: botta del Cholito e bella parata di Alfonso

39' - girata acrobatica di Politano in area, palla fuori di poco

SECONDO TEMPO

54' - numero di Osimhen che si infila tra tre avversari e crossa per Kvara: destro secco e traversa!

56' - progressione di Kvara per l'inserimento di Raspa che chiude col destro. furoi di un soffio

63' - gol della Spal. Calcio di punizione a sorpresa di Pulotti che da metà campo indovina un gran pallonetto: 1-0

72' - sinistro al volo di Raspadori e ancora Alfonso salva in tuffo

73' - gol del Napoli. Filtrante di Zielinski, velo di Osimhen e inserimento vincente di Anguissa: 1-1

85' - Alfonso in uscita ferma Osimhen lanciato dall'esterno filtrante di Kvara