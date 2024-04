Incontro di calcio Napoli-Roma del prossimo 28 aprile: divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella regione Lazio. È quanto disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la gara in programma allo stadio ''Diego Armando Maradona''. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 11 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica a causa della forte rivalità tra le tifoserie.