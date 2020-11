55' Prova a farsi vedere la Roma dalle parti di Meret: i giallorossi conquistano un calcio d'angolo.

53' Il gioco riprende con il Napoli che restituisce sportivamente il pallone agli avversari.

52' Problemi per Mertens dopo uno scontro con Karsdorp. Il belga rimane a terra indolenzito, il gioco è momentaneamente fermo.

50' Napoli che ha iniziato il secondo tempo come aveva chiuso il primo. Gli azzurri conquistano il decimo corner in favore.

49' Napoli pericoloso con Lozano, decisiva la respinta di Mirante in calcio d'angolo.

46' Di Bello fischia l'inizio della ripresa, primo pallone mosso dal Napoli.

Ci sarà una sostituzione tra le fila dei giallorossi: anche Veretout è costretto a dare forfait, al suo posto fa il suo ingresso in campo Villar.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Roma.

Buon primo tempo quello disputato dal Napoli, che chiude meritatamente in vantaggio. La Roma parte aggressiva, ma gli azzurri non impiegano molto a prendere le misure e soprattutto a prendere in mano le redini del match. I partenopei spingono molto e trovano il gol dell'1-0 al 30° minuto con la punizione di Insigne. Prima dello scadere della prima frazione di gioco Mertens sfiora il raddoppio, ma Mirante blinda la porta e devia la sua conclusione. La partita resta comunque aperta e per gli azzurri sarà fondamentale evitare cali di concentrazione nella ripresa per poter conquistare i tre punti.

45'+2' Di Bello fischia la fine della prima frazione di gioco, le squadre tornano negli spogliatoi a riposo sul risultato di 1-0 in favore del Napoli. Decide la partita fino a questo momento il gol su punizione di Lorenzo Insigne.

45'+1' Mertens ancora vicino al gol, questa volta però in fuorigioco.

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.

43' Napoli vicinissimo al raddoppio con Mertens, decisiva la respinta di Mirante che nega al belga la gioia del gol.

41' Ci prova da fuori Mertens e ottiene un calcio d'angolo.

40' Inforfunio muscolare per Veretout, costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco.

38' Problemi per Mancini che non riesce a proseguire il match. L'allenatore giallorosso Paulo Fonseca è costretto ad effettuare la prima sostituzione e manda nella mischia Juan Jesus.

35' Bell'iniziativa di Lozano che si accentra e prova la conclusione verso la porta avversaria. Decisiva la deviazione in corner da parte della difesa giallorossa.

33' Prova a reagire la Roma, la retroguardia azzurra non si lascia però sorprendere.

30' GOAL NAPOLI: alla battuta del calcio piazzato va Lorenzo Insigne, che trafigge Mirante e firma il vantaggio per gli azzurri. Risultato ora sull'1-0.

29' Bella ripartenza del Napoli, Ibanez stende Mertens al limite dell'area di rigore giallorossa. Ammonizione per lui e calcio di punizione per il Napoli da buona posizione.

28' Prova a farsi vedere la Roma con Spinazzola, ottimo intervento difensivo da parte di Lozano che recupera palla e permettere al Napoli di ripartire.

27' Lozano lanciato verso l'area di rigore sulla corsia destra, la retroguardia giallorossa è costretta ancora una volta a concedere un corner.

26' Sugli sviluppi del calcio piazzato, Pellegrini anticipa tutti di testa e risolve in calcio d'angolo.

25' Lozano messo giù da Pedro. Calcio di punizione in favore del Napoli da una posizione interessante.

23' Napoli che spinge alla ricerca del gol del vantaggio: gli azzurri conquistano il quarto corner nel giro di pochi minuti.

22' Sugli sviluppi del calcio di punizione, Dzeko anticipa e Koulibaly e risolve in calcio d'angolo.

22' Mkhitaryan stende Lozano sulla corsia destra, Di Bello fischia un calcio di punizione in favore del Napoli.

20' Insiste il Napoli, Zielinski servito in area ci prova di prima intenzione, Mirante blocca a terra il pallone.

18' Prova l'iniziativa personale Lozano sulla corsia destra, Spinazzola è costretto a risolvere in corner. Gli azzurri conquistano il primo calcio d'angolo della partita.

14' Napoli ancora pericoloso, questa volta con Insigne che, servito da Mario Rui, non riesce a colpire bene il pallone che termina sul fondo.

12' Bell'azione del Napoli: Lozano cerca Mertens all'interno dell'area di rigore avversaria, il belga prova la conclusione di prima, ne esce un mezzo pallonetto che termina però sul fondo.

11' Il gioco riprende con la Roma in possesso del pallone.

10' L'arbitro ferma il gioco al decimo mimuto per rendere omaggio alla memoria di Diego Armando Maradona.

7' Pellegrini stende sulla corsa Mario Rui, calcio di punizione per il Napoli all'interno della metà campo avversaria.

3' Roma aggressiva in questi minuti iniziali. Pedro tenta la conclusione da fuori, il pallone termina alto sul fondo.

1' La partita è iniziata, primo pallone giocato dalla Roma.

Verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.

Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto per l'inizio di Napoli-Roma.

La Roma si presenta con il 3-4-2-1: Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Il Napoli si schiera in campo con il 4-2-3-1: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

È tutto pronto a Fuorigrotta, in quello che presto sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, per la sfida tra Napoli e Roma, valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle 20.45, arbitro dell'incontro sarà il signor Di Bello.